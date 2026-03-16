15:51, 16 марта 2026

Суд в Баку приговорил Ахмеда Мамедли к шести годам заключения

Ахмед Мамедли. Фото: https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку признал основателя Yoldash Media Ахмеда Мамедли виновным в причинении вреда здоровью и хулиганстве с применением оружия. Он отверг обвинения и связал их со своей журналисткой и общественной.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая 2025 года Бинагадинский райсуд Баку отправил активиста и основателя издания Yoldash Media Ахмеда Мамедли под стражу на четыре месяца. Обвинение ему предъявлено по двум уголовным статьям: об умышленном причинении вреда здоровью и хулиганстве с применением оружия. Активисту грозит до 11 лет заключения.

По версии следствия, 6 мая в поселке Баладжары Ахмед Мамедли поспорил из-за места в такси с Вугаром Дуньямалиевым и ранил его ножом в живот. По словам близких Мамедли, он в тот вечер возвращался домой на такси, и в машину за ним сел мужчина, который начал избивать активиста в автомобиле. Затем машина остановилась, активиста пересадили в другую машину и увезли в другое место, где избили. Родственники также утверждают, что нападавшие пытали Мамедли током, чтобы узнать пароль от его телефона. Жена активиста Тюркан Мамедли подчеркнула, что ее муж никогда не носил с собой нож и не был конфликтным человеком.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершился процесс по делу основателя Yoldash Media. Суд признал его виновным в причинении вреда здоровью и хулиганстве с применением оружия и приговорил к 6 годам лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отец активиста Вугар Мамедли.

Yoldash Media позиционируется как "альтернативная медиаплатформа, которая стремится представлять своим зрителям беспристрастную и полную информацию". Издание освещает судебные процессы над азербайджанскими активистами и журналистами.

По его словам, Мамедли отверг обвинения, связав уголовное дело с журналистской и общественной работой, в том числе предыдущей деятельностью в Движении Демократия-1918 и студенческом движении.

Защита считает, что достоверных доказательств вины Мамедли не было представлено. «Даже свидетель обвинения не подтвердил, а опроверг версию обвинения. Его показания в суде относительно деталей инцидента, личности его участников, расстояния между ними внутри автомобиля резко отличались от того, что было написано в его показаниях на следствии», - сказал адвокат Расул Джафаров.

По его словам, не стыковок в деле много и материальных доказательств вины Мамедли не было представлена. Защита подаст апелляцию на приговор, сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о приговоре Мамедли.

реследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

+49 157 72317856
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
