ПАСЕ призвала освободить азербайджанского правозащитника Анара Мамедли

Генеральный докладчик по политическим заключённым Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Азадех Рожан призвала власти Азербайджана освободить из заключения правозащитника Анара Мамедли по случаю исполнения второй годовщины со дня его ареста.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября 2025 года на заседании суда в Баку руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли выступил с защитной речью. Он указал суду на политический характер своего уголовного преследования и сравнил его с практикой советских репрессий.

Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее его дело было выделено в отдельное производство. В мае 2025 года Мамедли были предъявлены новые обвинения: в незаконном предпринимательстве, легализации незаконно добытого имущества, уклонении от налогов в составе организованной группы и подделке документов. Дело передано в суд, защита настаивает на невиновности Мамедли. По делу Мамедли обвинен также журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев).

Генеральный докладчик по политическим заключённым ПАСЕ Азадех Рожан вчера, 29 апреля, выступила с заявлением в защиту Мамедли. В ее заявлении отмечается, что в этот день исполнилось “ровно два года с момента задержания Анара Мамедли, известного азербайджанского правозащитника и наблюдателя за выборами, лауреата Премии Вацлава Гавела в области прав человека 2014 года”.

“Ему предъявлены многочисленные обвинения, которые, как считается, являются ответной мерой за его гражданскую активность, независимый мониторинг выборов и сотрудничество с международными организациями”, - отмечает Рожан.

Ранее, напоминает представитель ПАСЕ, “Европейский суд по правам человека установил, что Анар Мамедли подвергался уголовному преследованию исключительно с целью заставить его замолчать и наказать как активиста гражданского общества за его деятельность по наблюдению за выборами”. Текущее преследование следует схожей модели и вызывает серьёзные вопросы относительно соблюдения Азербайджаном своих международных обязательств, полагает генеральный докладчик ПАСЕ.

В 2013 году Анар Мамедли был арестован и осужден по обвинениям, политическая мотивированность которых была подтверждена решением ЕСПЧ в 2018 году. В октябре 2025 года Мамедли обратился в Комитет министров Совета Европы. Он указал, что неисполнение решения ЕСПЧ о необходимости его оправдания по предыдущему уголовному делу позволило силовикам предъявить ему более серьезные обвинения.

“Задержание Анара Мамедли также следует рассматривать в более широком контексте усиления ограничений в отношении гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников в Азербайджане. Использование уголовного права в подобных обстоятельствах может ещё больше подорвать верховенство закона и эффективную защиту основных свобод”, - далее говорится в заявлении Рожан.

Она призвала власти Азербайджана “немедленно освободить Анара Мамедли и оперативно пересмотреть предъявленные ему обвинения в соответствии с обязательствами Азербайджана по Европейской конвенции о правах человека».

Азербайджанский правозащитник объяснил повышенное внимание ПАСЕ к делу Мамедли тем, что он является лауреатом премии Вацлава Гавела, присуждаемой ассамблеей.

“Кроме того, дело Анара Мамедли входит в группу дел, которые находятся под надзором Комитетом министром Совета Европы в связи с неисполнением в отношении в полной мере решений ЕСПЧ по жалобам заявителей. Еще одна причина пристального интереса к делу Анара Мамедли - вопиющий случай ареста человека повторно по одним и тем же обвинениям, хотя формально для открытия уголовного дела были использованы другие эпизоды. Помимо всего прочего, Анар Мамедли известный представитель гражданского общества, руководитель НПО, которое многие годы занималось объективным мониторингом выборов и правозащитной деятельностью. Анар Мамедли стал собирательным образом азербайджанских политзаключенных. В его лице международная демократическая общественность фокусирует внимание в целом на проблеме политзаключенных в Азербайджане”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” правозащитник, не пожелавший публиковать свое имя.

Как писал “Кавказский узел”, ранее активисты международной кампании по прекращению репрессий в Азербайджане в преддверии второй годовщины ареста Анара Мамедли также призвали освободить правозащитника.