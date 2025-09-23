×

Кавказский узел

13:55, 23 сентября 2025

Анар Мамедли в суде назвал свое дело "политическим спектаклем"

Анар Мамедли. Фото: https://minval.az/news/124391040

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский правозащитник Анар Мамедли указал суду на политический характер своего уголовного преследования и сравнил его с практикой советских репрессий. Журналиста Анара Абдуллу, обвиняемого по этому же делу, суд отказался освободить из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая стало известно, что руководителю Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анару Мамедли предъявлены новые обвинения , а дело передано в суд. Защита настаивает на невиновности Мамедли. 1 июля суд отказался перевести Мамедли под домашний арест и исключить из дела доказательства, полученныес его телефона и компьютера.

Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее его дело было выделено в отдельное производство. По делу Мамедли обвинен также журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев). Он был передан под надзор полиции, но 4 августа суд по ходатайству прокурора ужесточил меру пресечения и отправил журналиста под арест.

22 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание, на котором Анар Мамедли выступил с защитной речью, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из близких Мамедли.

По его словам, Анар Мамедли в суде назвал обвинения против него «необоснованными и политическими мотивированными», а судебный процесс «политическим спектаклем, срежиссированным  режимом».

Мамедли сравнил свое дело с практикой советских репрессий и напомнил, что еще в 2013 году был арестован и осужден по необоснованным обвинениям, политическая мотивированность которых была подтверждена решением ЕСПЧ в 2018 году.

Задержание Интигама Алиева (справа). Баку, 8 августа 2014 г. Фото Азиза Каримова для Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане

По словам Мамедли, нынешние обвинения "по сути не отличаются от предыдущих". Он также выразил несогласие с представлением его в деле как «ранее судимым лицом», поскольку после решения ЕСПЧ Верховный суд Азербайджана обязан был его полностью оправдать. Однако оправдания не последовало, хотя правительство и выплатило ему компенсацию, назначенную Страсбургским судом.

Мамедли также указал, что добивался государственной регистрации для возглавляемого им ЦМВОД, и даже выиграл дело в ЕСПЧ, однако правительство Азербайджана не исполнило и это решение.

Теперь, по мнению Мамедли, деятельность ЦМВОД обвинение представляет, как «преступление». Выступление Мамедли будет продолжено на следующем заседании суда 29 сентября, сообщил источник.

В свою очередь, адвокат Анара Абдуллы Гюнай Исмайлова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе заседания заявила несколько ходатайств.

В частности, защита обратила внимание суда на то, что на попечении Абдуллы находятся больная мать и малолетний ребенок.Адвокат просила изменить меру пресечения на передачу под надзор полиции. Однако суд не удовлетворил ходатайство, сказала Исмайлова.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» факт проведения заседания по этому делу, добавив, что слушания будут продолжены 29 сентября.

Напомним, 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

