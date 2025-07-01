Суд отказался перевести Анара Мамедли под домашний арест

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Бакинский суд по тяжким преступлениям отклонил ходатайства защиты о переводе главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли под домашний арест, а также исключении из дела доказательств, полученных с его телефона и компьютера.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая стало известно, что Анару Мамедли предъявлены новые обвинения 1 , а дело передано в суд. Защита настаивает на невиновности Мамедли. 29 мая судья не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении дела правозащитника Анара Мамедли и журналиста Анара Абдуллы, обвиняемых по нескольким уголовным статьям. Суд также отказался освободить Мамедли из-под стражи.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее дело Мамедли было выделено в отдельное производство. Его арест был продлен до 26 мая. 8 апреля журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев) был вызван в полицию Баку, где ему предъявили обвинения по делу Анара Мамедли 2 . Он передан под надзор полиции.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анаром Мамедли и общественным активистом Анаром Абдуллаевым.

Коллегия судей под председательством Айгюн Гурбановой не удовлетворила ходатайство о смягчении меры пресечения Анару Мамедли и его переводе под домашний арест, сообщает Meydan TV.

Ходатайство об исключении из материалов дела доказательств, снятых с телефона и компьютера Анара Мамедли, также не было удовлетворено.

Следующее слушание назначено на 7 июля.

Напомним, шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. 20 июня Журналисты и сотрудники аAbzas Media приговорены к срокам от 7,5 до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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