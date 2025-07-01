×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:22, 1 июля 2025

Суд отказался перевести Анара Мамедли под домашний арест

Анар Мамедли. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский суд по тяжким преступлениям отклонил ходатайства защиты о переводе главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли под домашний арест, а также исключении из дела доказательств, полученных с его телефона и компьютера.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая стало известно, что Анару Мамедли предъявлены новые обвинения, а дело передано в суд. Защита настаивает на невиновности Мамедли. 29 мая судья не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении дела правозащитника Анара Мамедли и журналиста Анара Абдуллы, обвиняемых по нескольким уголовным статьям. Суд также отказался освободить Мамедли из-под стражи.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее дело Мамедли было выделено в отдельное производство. Его арест был продлен до 26 мая. 8 апреля журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев) был вызван в полицию Баку, где ему предъявили обвинения по делу Анара Мамедли. Он передан под надзор полиции.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анаром Мамедли и общественным активистом Анаром Абдуллаевым.

Коллегия судей под председательством Айгюн Гурбановой не удовлетворила ходатайство о смягчении меры пресечения Анару Мамедли и его переводе под домашний арест, сообщает Meydan TV.

Ходатайство об исключении из материалов дела доказательств, снятых с телефона и компьютера Анара Мамедли, также не было удовлетворено.

Следующее слушание назначено на 7 июля.

Напомним, шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. 20 июня  Журналисты и сотрудники аAbzas Media приговорены к срокам от 7,5 до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Баку. Фото: pixabay.com
02:13, 1 июля 2025
Насилие силовиков на Урале породило дипломатический кризис между Москвой и Баку
Ульви Гасанли. Фото: https://turan.az/ru/politika/komitet-zashhity-zurnalistov-prizval-osvobodit-ulvi-gasanly-774563
01:13, 1 июля 2025
Ульви Гасанли объявил голодовку в заключении
Тело в морге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:47, 30 июня 2025
Тела братьев Сафаровых доставлены в Баку из Екатеринбурга
Силовики выводят задержанных в офисе "Sputnik Азербайджан". Фото: https://minval.az/news/124473135
19:51, 30 июня 2025
Названы имена задержанных в офисе "Sputnik Азербайджан"
Госуслуги RuID. Фото: https://visitrf.com/gosuslugi/gosuslugi-ruid-signup/
18:53, 30 июня 2025
Изменен порядок въезда в Россию для граждан государств Южного Кавказа
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
07:30, 27 июня 2025
Ветер с Апшерона
Пост о нравах отечественных туристов
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Фото
19:45, 15 июня 2025
Ветер с Апшерона
10
Атомная ИРИ нам не нужна
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Магомед-Султан Магомедов. Фото: magomedsultanmagomedov/Telegram
01 июля 2025, 10:30
Магомед-Султан Магомедов уволен с поста госсекретаря Дагестана

Баку. Фото: pixabay.com
01 июля 2025, 02:13
Насилие силовиков на Урале породило дипломатический кризис между Москвой и Баку

Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/334858
30 июня 2025, 17:54
Руфату Сафарову отказано в переводе под домашний арест

На месте задержания. 30 июня 2025 г. Фото: https://34.xn--b1aew.xn--p1ai
30 июня 2025, 11:39
Четыре подростка арестованы в Волгограде по делу об экстремизме

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше