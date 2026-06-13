12 семей вынужденных переселенцев вернулись в два поселка в Ходжавендском районе

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В поселки Гырмызы Базар и Гадрут возвратились 12 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в поселки Гырмызы Базар и Гадрут Ходжавендского района, пишет 12 июня Oxu.az, ссылаясь на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В рамках программы "Великой возвращение" в Гадрут вернулись четыре семьи (17 человек), а в Гырмызы Базар - восемь семей (42 человека). Ранее они проживали в разных регионах Азербайджана, главным образом в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Им вручили ключи от новых квартир.

Напомним, в ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Недостаточно просто дать жилье переселенцам, власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули аналитики.

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