Число возвращенных в Карабах азербайджанских семей превысило 7,5 тысячи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселок Гырмызы Базар и в село Ханабад сегодня вернулись 184 члена азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Всего в города и сёла Карабаха возвращены более 30 тысяч азербайджанцев из 7541 семьи.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля в село Ханабад Ходжалинского района вернулась первая группа азербайджанских переселенцев из 154 человек (38 семей).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

Сегодня в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района отправлены 20 семей бывших вынужденных переселенцев (81 человек), а в село Ханабад Ходжалинского района - 21 семья (103 человека), сообщает Trend.

Эти семьи были временно расселены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, информирует АПА.

С учётом сегодняшнего переселения, в 41 населённый пункт десяти районов возвращена 7541 семья (30 261 человек), пишет агентство.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, Гырмызы Базар – азербайджанское название поселка Красный Базар (армянский топоним – Кармир Шука), который относился к Мартунинскому району Нагорного Карабаха (Мартуни - армянское название Ходжавенда). В феврале 2020 года дома жителей поселка оказались под обстрелами азербайджанских военных, из-за чего люди опасались водить детей в детсад. Жители пожаловались, что в результате обстрела повреждены дома. Обстрелы держат людей в постоянном страхе, и у жителей систематически угоняется домашний скот, рассказали сельчане.

В июле того же года в результате обстрела был поврежден дом одного из жителей. Международное сообщество должно обратить внимание на действия Азербайджана, указал тогда омбудсмен Нагорного Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.