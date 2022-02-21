Жители Красного Базара озвучили подробности жизни под обстрелами

21 февраля 2022, 11:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жилые дома в карабахском селе Красный Базар продолжают обстреливаться азербайджанскими военными несмотря на то, что в селе расположена база миротворцев, пожаловались местные жители. Обстрелы держат людей в постоянном страхе, и у жителей систематически угоняется домашний скот, отметили сельчане.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 февраля стало известно, что жители Красного Базара прекратили водить детей в детсад из-за обстрелов. (село Красный Базар по-армянски называется Кармир Шука, а по азербайджански – Гырмызы Базар, – прим. "Кавказского узла"). 11 февраля жители общин Тагавард (азербайджанское название Тагаварда – Тагаверд, – прим. "Кавказского узла") и Красный Базар пожаловались, что в результате обстрела азербайджанских военных были повреждены окна, крыши и стены. В Красном Базаре одна из пуль попала в дом, где живет многодетная семья Арев Габриелян, однако покидать его они не намерены, рассказала сельчанка.

Село Красный Базар стало пограничным после карабахской войны осенью 2020 года. Рядом с ним расположены военные посты Азербайджана, также там находится одна из баз миротворческого контингента России. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе.

Сельчане назвали обстрелы главной проблемой

Арев Габриелян рассказала, что ее семья перебралась в поселок Красный Базар после войны. Их дом остался в перешедшей под контроль Азербайджана части Тагаварда. У них с мужем трое несовершеннолетних детей – двое ходят в школу.

В Красном Базаре семья Габриелян снимает жилье. Семья пользуется всеми социальными программами помощи. Арев Габриелян не работает – зарабатывает только муж. Женщина в основном занимается детьми, домашним хозяйством. Рядом с домом, они установили теплицу, в которой выращивают зелень, клубнику и другие садовые культуры.

"Мы потеряли все наше имущество. После войны жили три месяца в Степанакерте, на съемной квартире. Потом муж устроился на работу на заводе в Красном Базаре, и я с детьми тоже приехала сюда. Снимаем дом, аренду платит государство. Дети ходят в школу, я занимаюсь домом и теплицей. Во время войны, на эту территорию бомбили не только снарядами, но и химическим оружием, и сейчас многие хотят покупать экологически чистые продукты, и я надеюсь, что продажа выращенной мной продукции в теплице, начнет приносить доход моей семье", – рассказала Арев Габриелян корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что на днях их дом был обстрелян с азербайджанских постов. Женщина подчеркнула, что очень опасается за безопасность детей. "Все дома в Красном Базаре хорошо просматриваются с азербайджанских военных постов, и просматриваются под прямым прицелом. Переехав куда-то в другой дом, мы не обеспечиваем свою безопасность. Здесь нужны другие меры, чтобы азербайджанские военные перестали стрелять по мирным жителям", – сказала Габриелян.

Она пояснила, что после обстрела дома уходит ночевать с детьми к родственникам на другой конец общины, а утром возвращается домой, так как нужно заниматься хозяйством. Дети ходят в школу, а младший пока дома, потому, что после обстрела садик все еще закрыт.

Габриелян рассказала, что стреляют почти каждый день. "Дети играют во дворе. Хотя мы их научили, что если слышат что-то подозрительное, сразу бежали домой, или прятались. Ходим в гости к соседям. Уже наступили солнечные дни, почти весна скоро, а мы же сельские жители, несмотря ни на что, начинаем сельскохозяйственные работы. А ведь выходить в поле не безопасно, не знаешь чего ожидать от азербайджанских военных", – поделилась Арев Габриелян.

Дом семьи Саркисянов в селе Тагавард, был разрушен во время войны от прямого попадания снаряда в ходе бомбежек. Семья до июня 2021 года жила у родственников, а после ей предоставили временное жилье в Красном Базаре. За аренду жилья платит государство.

Валя Саркисян рассказала, что женщины и дети во время осенней войны 2020 года были эвакуированы в Армении, но когда война закончилась, она уже 15 ноября 2020 года вернулась в свое село. "Застала свой дом разрушенным. Ничего не уцелело. А село было пустым – только мужчины-ополченцы. Мы с мужем поселились в доме у родственников. Потом начали медленно приезжать остальные семьи. И жизнь начала восстанавливаться. Потом нам в июле прошлого года выделили этот дом, и мы начали понемногу приобретать кур, домашнюю утварь. Родился внук – единственная радость пока", – рассказала Саркисян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, власти обещали, что на месте их разрушенного дома будет построен новый. "Во время войны пострадал не только наш дом, но все соседские дома. Восстановительные работы ведутся, но вот когда будет построен новый дом для нашей семьи, нам конкретных сроков не сказали. Как семья, потерявшая имущество, мы получаем финансовую помощь по госпрограммам. Но, так как мы все потеряли, приходится приобретать все заново – любую мелочь для проживания. Работает только сын. Я с мужем безработные, занимаемся в основном домашним хозяйством и огородом. Невестка не может работать, так как у нее маленький ребенок", – пояснила Саркисян.

Все трудности преодолимы, если бы власти обеспечили безопасность, подчеркнула она. "Стреляют каждый день. Если раньше стреляли поверх домов, то сейчас стреляют по домам и сельскохозяйственной технике. Вот и сегодня (20 февраля) стреляли в 10 часов [09.00 мск], и во второй половине дня. В основном по трактору, который работал. Муж сказал, что, судя по звуку, не только из автомата, но и из пулемета. Говорят, что люди не пострадали", – рассказала сельчанка.

Еще одна жительница Красного Базара Ануш Амирджанян, мать несовершеннолетних детей, рассказала, что во время войны был поврежден дом ее семьи, и что семья ждет своей очереди на ремонт кровли.

Амирджанян отметила, что во время войны ее семья потеряла все, за счет чего получала доход. На перешедшех под контроль Азербайджана территориях остались сельскохозяйственные земли, виноградные плантации, зона отдыха, которая летом приносила доход, часть техники. В семье сейчас работает только супруг Амирджанян.

Самая главная проблема для жителей Красного Базара – это периодические обстрелы, подчеркнула она. "Бывают редкие дни, когда не стреляют. Но можно сказать, что обстрелы бывают часто. Но если раньше стреляли поверх домов, то теперь такое впечатление, что ведут огонь целенаправленно по домам. И если в начале, эти обстрелы пугали людей, то теперь мы смирились. Паники нет. Дети играют, мы занимается своими делами. Но ведь это опаснее всего, что люди привыкают к такой ситуации, потому, что если азербайджанские военные будут продолжать безнаказанно стрелять, то в один день могут стрельнуть не из стрелкового оружия, а из чего-то крупнее", – сказала Ануш Амирджанян корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что единственным правильным решением, для обеспечения безопасности людей стал бы отвод азербайджанских военных. "Если бы не присутствие российских миротворцев в селе, наверное, ситуация была бы намного серьезнее. Но и это не сильно помогает. Бывает, не только стреляют, но и угоняют скот. Иногда миротворцам удается вернуть этот скот владельцу. Смотришь из окна дома и видишь на возвышенности азербайджанские военные посты, и понимаешь, что дома тоже не безопасно. А детей держать дома за стенкой невозможно, все равно убегают во двор поиграть. Потому, однозначно, необходимо добиться, чтобы военные посты азербайджанцев был отдалены он населенных пунктов. Да и служба миротворцев была бы легче", – считает Амирджанян.

У Армине Абрамян трое несовершеннолетних детей. До войны ее семья проживала в селе Тагавард. Однако вынуждена была перебраться в Красный Базар, так как дом находится прямо на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами.

Абрамян рассказала, что семья живет на зарплату супруга и социальные выплаты от государства. Других доходов нет, так как семья лишилась имущества. "Дом мы снимаем, аренду и коммунальные выплачивает государство. Интернет и сотовая связь работают, электричество, газ, вода есть. Мы не жалуемся. Однако просим, чтоб власти и миротворцы сделали все возможное, чтобы азербайджанцы перестали стрелять. Армянская сторона по ним же не стреляет, почему они периодически стреляют по нам? Понятно же, чтобы сеять панику. Но мы уже не боимся, за детей очень опасаемся. Они находятся вокруг села, на возвышенностях, и все село для них как на ладони. А уезжать отсюда мы не хотим", – сказала Армине Абрамян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, некоторые из ее родственников и знакомых не желают возвращаться в свои дома, так как считают, что в Красном Базаре небезопасно, и потому предпочитают жить на съемном жилье в Степанакерте, где нашли работу, и их дети посещают степанакертские школы. Абрамян также добавила, местные жители не общаются с миротворцами. По ее словам, связь с ними держат власти.

Чиновник рассказал о восстановлении жилых домов в Красном Базаре

До 44-дневной войны 2020 года община Красного Базара насчитывала 275 дворов, численность населения достигала 1130 человек. В ходе войны Красный Базар подвергался интенсивным артиллерийским и авиационным обстрелам. Женщины, дети и старики были эвакуированы в Армению. В результате бомбардировок, в селе сгорели пять домов, а восемь – полностью уничтожены прямым попаданием снаряда. В целом было повреждено 80% жилого фонда. Была также полностью повреждена инфраструктура, рассказал сотрудник местной администрации корреспонденту "Кавказского узла".

По итогам войны 2020 года, несколько соседних сел — Дживани (Каджар), Шехер, половина Тагаварда, Зарданашен, Саргсашен – перешли под контроль Азербайджана. Община Красный Базар стала приграничной. Также община потеряла 260 гектаров пашни, где выращивались зерновые культуры, а в нейтральной зоне остались 34,5 гектаров виноградников, 13,5 гектаров садовых деревьев, пастбища площадью 9,7 гектаров, добавил чиновник.

В поселке расположена одна из баз российских миротворцев. Дорогу Гадрут – Шуши пролегает через Красный Базар, и в неделю несколько раз, по этой дороге проезжает колонна азербайджанских грузовых машин, в сопровождении российских миротворцев (азербайджанское название Шуши – Шуша, – Прим. "Кавказского узла").

На сегодня в общине Красный Базар, по словам сотрудника администрации, проживают до 900 жителей и 37 вынужденных переселенцев из сел, перешедших в ноябре 2020 года под контроль Азербайджана. Жители занимаются животноводством и сельским хозяйством, развивается тепличное хозяйство. Налажена инфраструктура – газ, электричество, бесперебойная связь, водоснабжение, транспортное сообщение. Работают администрация, медпункт, клуб и дом культуры, несколько торговых точек, а также школа, где учатся более 200 учеников, и детский сад, который посещают более 50 детей. Власти отремонтировали кровли, окна, двери 152 частных домов, которые пострадали в ходе войны, а ремонт 104 домов – в процессе, добавил чиновник.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".