Дома жителей двух общин Нагорного Карабаха пострадали в результате обстрела

11 февраля 2022, 16:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные обстреляли сегодня жилые дома общин Тагавард и Кармир Шука (Красный Базар), повреждены окна, крыши и стены, однако обстановка в селах спокойная, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. В Кармир Шука одна из пуль попала в дом, где живет многодетная семья Арев Габриелян, однако покидать его они не намерены, все дома села находятся в опасной зоне, рассказала сельчанка.

Как писал "Кавказский узел", 10 января Минобороны Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в обстрелах села Кармир Шука (Красный Базар) Мартунинского района, в результате которых загорелся автомобиль мирного жителя, припаркованный возле детского сада. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения. Детский сад, откуда из-за стрельбы эвакуировали дошкольников, возобновил работу 11 января. Село Красный Базар ежедневно обстреливают с азербайджанской стороны, несмотря на присутствие миротворцев, и местные жители боятся водить детей в детский сад, рассказали сельчане 8 февраля.

Село Кармир Шука стало пограничным после карабахской войны осенью 2020 года. Рядом с ним расположены военные посты Азербайджана, также там находится одна из баз миротворческого контингента России. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об обстреле домов в двух общинах сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "11 февраля около 05:50 (4.50 мск) с азербайджанских позиций, расположенных вблизи общин Тагавард и Кармир Шука в Мартунинском районе был открыт огонь в направлении жилых домов. Учитывая расстояние между населенными пунктами и азербайджанскими позициями и тот факт, что жилая часть села прямо наблюдается с азербайджанских позиций, неоспорим вывод, что мишенью азербайджанской стороны были дома мирных жителей, в результате чего были повреждены стены и крыши этих жилых домов", - написал он сегодня на своей странице в Facebook. Омбудсмен отметил, что в результате обстрела было выбито окно дома жителя села Кармир Шука, а пуля попала в гостиную дома, где находились трое несовершеннолетних детей и женщина.

"Азербайджанские вооруженные базы, расположенные вблизи мирных населенных пунктов, (...) представляют прямую и бесспорную угрозу правам жителей, особенно праву на жизнь", - подчеркнул омбудсмен. По его словам, обстрелы "носят регулярный и систематический характер и направлены на создание атмосферы страха и отчаяния", - подчеркнул Степанян. Он добавил, что международное сообщество должно осудить действия Азербайджана.

После обстрела обстановка в общинах Красный Базар и Тагавард спокойная, рассказал Гегам Степанян корреспонденту "Кавказского узла". "Ранним утром (представители) офиса омбудсмена посетили эти общины. Мы встретились с населением, посетили пострадавшие дома, поговорили с владельцами. Паники у взрослых и детей мы не наблюдали", - сказал Степанян.

Владелица пострадавшего дома, мать троих несовершеннолетних детей Арев Габриелян рассказала, что проснулась, когда начался обстрел, а когда пуля попала в окно, заставила детей одеться и перейти в дальнюю комнату. "Немного было страшно. Муж в командировке, и я одна должна была принять решение, как обезопасить детей. Но потом стрельба прекратилась, и мы стали завтракать, собираться в школу. Младший ребенок испугался сильно, но старшие быстро пришли в себя", - сообщила она.

По ее словам, семья не намерена покидать дом. "В селе нет безопасной зоны, все дома просматриваются с азербайджанских военных постов", - добавила Габриелян. "Наш дом не первый раз обстреливают. Не так давно обстреляли дом наших родственников. Сегодня российские миротворцы пришли к нам, зафиксировали все, и обещали принять меры. Хорошо бы, если бы у них получилось. Потому что обстреливают много – несколько раз за сутки. А дети во дворе днем играют – невозможно их держать дома постоянно", - сказала она.

Поо ее словам, администрация села пообещала быстро устранить повреждения, полученные в результате сегодняшнего обстрела.

На сайте Минобороны азербайджана на 16.40 мск не содержится комментариев относительно заявлений омбудсмена Нагорного Карабаха об обстреле жилых домов

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".