Жители Красного Базара прекратили водить детей в детсад из-за обстрелов

08 февраля 2022, 14:55

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Село Красный Базар в Нагорном Карабахе ежедневно обстреливают с азербайджанской стороны, несмотря на присутствие миротворцев, и местные жители боятся водить детей в детский сад, рассказали сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 10 января Минобороны Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в обстрелах села Кармир Шука (Красный Базар) Мартунинского района, в результате которых загорелся автомобиль мирного жителя, припаркованный возле детского сада. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения. Детский сад, откуда из-за стрельбы эвакуировали дошкольников, возобновил работу 11 января, но родители не привели туда своих детей, опасаясь за их безопасность.

Село Кармир Шука стало пограничным после карабахской войны осенью 2020 года. Рядом с ним расположены военные посты Азербайджана, также там находится одна из баз миротворческого контингента России. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе.

Из-за ежедневных обстрелов родители по-прежнему отказываются приводить детей в детский сад села Красный базар, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" директор дошкольного учреждения Арлета Саргсян.

"Обстрелы села продолжаются ежедневно, и несколько раз в сутки. Однако все работники учреждения ходят на работу. Мы понимаем опасения родителей и надеемся, что власти и миротворцы смогут решить вопрос безопасности мирных жителей", - сказала она.

Сегодня утром по селу опять стреляли со стороны азербайджанских военных постов, уточнила Арлета Саргсян. "А по ночам с азербайджанского поста на село направляется сильный прожектор. Картина как из кино про войну. Думаю, если бы не присутствие российских миротворцев, то наша жизнь была бы просто невыносимой", - сказала она.

Родители боятся приводить детей в садик, так как безопасность дошкольников "никто не гарантирует", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" председатель родительского комитета детсада Лорета Асрян.

"Я сама боюсь отводить ребенка, так как не уверена, что успею его забрать, если по учреждению опять будут стрелять. А по селу азербайджанцы обстрел ведут постоянно. Вот буквально перед вашим звонком (в 10.25 мск. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), азербайджанцы опять стреляли", - сказала женщина.

Она отметила, что в целом паники в селе нет, но считает, что "за последние три недели ситуация с безопасностью мирных жителей осложнилась во много раз". "Даже присутствие миротворцев в селе не останавливает азербайджанских военных", - сказала Асрян.

Во время войны 2020 года в общине Красный Базар от ракетных обстрелов полностью сгорели пять жилых домов, разрушены восемь, а частично были повреждены более 300 жилых строений, и половина из них уже восстановлена, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации общины.

По его словам, сейчас в селе 850 жителей, а также 15 семей (37 человек) вынужденных переселенцев из сел, перешедших в ноябре 2020 года под контроль Азербайджана.

В селе работают муниципалитет, медпункт, клуб и дом культуры, а также школа, где учатся более 200 учеников, и детский сад, который посещают 50 детей. Кроме того, налажено транспортное сообщение со Степанакертом, а сельчане в основном занимаются животноводством и сельским хозяйством, рассказал представитель властей.

Напомним, 2 декабря 2021 года, после обстрелов в направлении села Кармир Шука, омбудсмен Нагорного Карабаха потребовал незамедлительно убрать позиции азербайджанских военных из окрестностей села. Местные жители подтвердили, что село в тот день дважды обстреливали с азербайджанской стороны.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".