Родители отказались приводить детей в садик села Красный Базар после обстрела

12 января 2022, 02:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Детский сад общины Красный базар в Мартунинском районе Нагорного Карабаха объявил о возобновлении работы на следующий день после обстрелов, однако родители не привели туда своих детей, опасаясь за их безопасность. Жители села Нахичеваник Аскеранского района после интенсивных обстрелов приостановили сельхозработы.

Как писал "Кавказский узел", 10 января Минобороны Нагорного Карабаха сообщило об обстрелах с азербайджанской стороны в направлении села Кармир Шука (Красный Базар) Мартунинского района, в результате чего загорелся автомобиль мирного жителя, припаркованный возле детского сада. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение ложью. Азербайджанские военные также обстреляли пожарных в селе Кармир Шука, заявило позже МВД Нагорного Карабаха. Детский сад, воспитанников которого эвакуировали после обстрела, возобновит работу 11 января, сообщили местные власти. В тот же день на интенсивный огонь со стороны азербайджанских военных пожаловались жители села Нахичеваник Аскеранского района, занимавшиеся сельскохозяйственными работами. Затем полиция Нагорного Карабаха сообщила, что автомобиль с мирными жителями забросали около Шуши камнями с азербайджанской стороны. После этого МИД и омбудсмен непризнанной республики потребовали от властей Азербайджана прекратить инциденты и убрать войсковые позиции из окрестностей сел.

Села Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района стали пограничными по результатам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Рядом с этими селами расположены военные посты Азербайджана, а в селе Кармир Шука находится одна из баз миротворческого контингента России. Аскеранский район граничит на юго-востоке с Мартунинским районом непризнанной Нагорно-Карабахской республики, на востоке — с Агдамским районом Азербайджана. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Утром 11 января все работники детсада (21 человек) были на своих рабочих местах, однако родители не привели детей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор детского сада в общине Кармир Шука Армета Саргсян.

По ее словам, детский садик посещают 55 детей из трех сел — Кармир Шука, Тагавард и Гергер. "День в Красном Базаре и Тагаварде прошел спокойно, однако родители сказали нам, что беспокоятся за детей и поэтому решили не приводить их в садик. Некоторые родители сказали, что завтра приведут детей, а некоторые, что — на следующей неделе. Но сотрудники проработали сегодня (11 января) весь рабочий день, в последующие мы также выйдем на работу", — сказала Саргсян.

Мать четырехлетней девочки Армине из общины Кармир Шука сказала, что решила пару дней не водить ребенка в садик, так как "вчера (10 января) очень испугалась". "Двоих старших детей отправили в школу, потому что они взрослые, и смогут в случае чего сообразить, как себя вести. А вот младшую решили оставить дома. Мы уже почти привыкли, что в направлении села раздаются выстрелы. Но 10 января обстрел был интенсивный, и впервые стреляли в направлении детского садика. Надеюсь, российские миротворцы решат эту проблему, и мы сможем отправить ребенка в садик", — рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С 7 по 9 января было несколько случаев обстрелов сел Кармир Шука и Тагавард с азербайджанской стороны, но 10 января огонь был интенсивный и целенаправленный, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Тагаварда Амик Кочарян.

Он рассказал, что у него двое несовершеннолетних детей, и он не разрешает им уходить далеко от дома и играть на той стороне улицы, которая не просматривается с азербайджанских военных постов.

11 января ситуация в общинах Тагавард и Красный базар в Мартунинском районе, а также в селе Нахичеваник в Аскеранском районе была относительно стабильной, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"В полицию или офис омбудсмена сообщений о провокациях в отношении мирных жителей этих общин за сегодняшний день (11 января) не поступало", — сказал омбудсмен.

Сотрудник отдела полиции Аскеранского района также сообщил, что 11 января сообщений об обстрелах мирных населенных пунктов не поступало. В общине Нахичеваник ситуация была стабильной, однако сельскохозяйственные работы в полях и садах не проводились, сказал он.

Миротворческие силы России были сразу информированы о всех провокациях в отношении мирных жителей Нагорного Карабаха, произошедших 10 января, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. "Они зафиксировали все, прибыв на место происшествия. Совместно ведем расследование всех инцидентов", — сказал он.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".