Историки призвали остановить разрушение армянских памятников в Карабахе

Армянские историки потребовали международного вмешательства, чтобы предотвратить уничтожение Азербайджаном объектов культурного наследия в Карабахе. О случаях вандализма в бывшей зоне карабахского конфликта заявили и авторы доклада парламенту Великобритании.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Так, в декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц", а спутниковые снимки показали разрушения монастыря Святого Всеспасителя. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты.

12 мая 2024 года фонд по изучению армянской архитектуры сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Карабахе полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.

Об уничтожении в Нагорном Карабахе хачкара (камня-креста) XII века заявил сотрудник института истории НАН Армении Овик Аванесов.

По его словам, это стало известно из публикации азербайджанского пользователя TikTok, разместившего видео из села Хнапат. "Уничтожен хачкар XII века, находившийся под деревом в центре села. Этот случай является очередным свидетельством системной политики Азербайджана по уничтожению армянского культурного наследия. Параллельно с физическим уничтожением памятников, азербайджанская пропаганда пытается представить исторические памятники Арцаха как «албанское» наследие. Ранее, 2 февраля 2026 года, научно-аналитический фонд «Гегард» сообщил о вандализме в отношении церкви Сурб Мариам Аствацацин в селе Вагуас Мартакертского района (азербайджанское название Мартакерта – Агдере. – Прим. "Кавказского узла"), где были повреждены установленные во дворе хачкары и сорваны иконы", - сказал Аванесов корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что «армянские хачкары являются частью мирового культурного наследия». «Искусство хачкаров с 2010 года включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Их целенаправленное уничтожение противоречит международному праву и может рассматриваться как серьезное нарушение международных конвенций о защите культурных ценностей», - сказал он.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Бывший директор "Государственной службы охраны исторической среды Арцаха" Армине Айрапетян считает, что происходящее представляет собой "не только разрушение историко-культурного наследия, но и целенаправленную политику по изменению исторической и культурной идентичности региона".

"Наряду с физическим уничтожением памятников ведется и процесс исторического присвоения. Армянские церкви, монастыри и хачкары представляются как «албанское» наследие, а светские сооружения, такие как меликские (княжеские) дворцы и крепости, объявляются «азербайджанскими»", - сказала Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что «точные масштабы разрушений остаются неизвестными, поскольку доступ к информации ограничен и в публичное пространство попадает лишь то, что допускает азербайджанская сторона».

"Ка действия азербайджанской стороны может повлиять эффективная реакция со стороны международного сообщества, но этого нет. Немаловажным фактором остается и позиция властей Республики Армения - отсутствие активной государственной политики по защите прав арцахских беженцев и сохранению культурного наследия фактически создает благоприятные условия для продолжения нынешней политики Азербайджана", - сказала Армине Айрапетян.

Авторы доклада британскому парламенту заявили о разрушении культурных объектов в Карабахе

Напомним, в феврале сведения об уничтожении культурного наследия армян в Нагорном Карабахе стали предметом совместного расследования парламента Великобритании и Международной ассоциации адвокатов.

В рамках этого расследования армянский «Центр международного и сравнительного права» в сотрудничестве с «Армянским юридическим центром правосудия и прав человека» представил 12 марта письменный доклад парламенту Великобритании о разрушении культурного наследия в Нагорном Карабахе.

"После войны 2020 года и особенно после военных действий сентября 2023 года и насильственного перемещения более 100 тысяч армян зафиксированы многочисленные случаи уничтожения, изменения и присвоения армянских культурных объектов. Кроме отдельных памятников, церквей зафиксированы случаи уничтожения целых жилых территорий и населенных пунктов", - говорится в докладе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сведения основаны на анализе спутниковых снимков высокого разрешения, проверке открытых источников, консультациях международных экспертов, анализе официальных заявлений Азербайджана и свидетельствах представителей перемещенных общин, пояснили авторы доклада.

По данным исследования, с 2021 года многочисленные объекты армянского культурного наследия - церкви, монастыри, кладбища, исторические деревни и памятники – "подверглись вандализму, структурным изменениям или были полностью уничтожены".

Государства обязаны защищать культурные ценности во время вооруженных конфликтов

"Согласно Гаагской конвенции 1954 года государства обязаны защищать культурные ценности во время вооруженных конфликтов, а уничтожение культурных памятников или изменение их идентичности может повлечь как международно-правовую ответственность государства, так и индивидуальную уголовную ответственность", - напомнили авторы доклада.

Они заявили о необходимости «международной реакции, включая обеспечение доступа независимых международных специалистов в регион для мониторинга состояния культурного наследия, а также защиту культурных прав насильственно перемещенных жителей».