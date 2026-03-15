Историки призвали остановить разрушение армянских памятников в Карабахе

Хачкары. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=52B0spJBGw0

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские историки потребовали международного вмешательства, чтобы предотвратить уничтожение Азербайджаном объектов культурного наследия в Карабахе. О случаях вандализма в бывшей зоне карабахского конфликта заявили и авторы доклада парламенту Великобритании.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Так, в декабре 2025 года в азербайджанском сегменте соцсетей появилось видео с разрушениями внутри монастыря "Ериц Манканц", а спутниковые снимки показали разрушения монастыря Святого Всеспасителя. Историки призвали международное сообщество отреагировать на разрушение армянских памятников. Христианские памятники в Азербайджане охраняются государством, настаивают азербайджанские эксперты. 

12 мая 2024 года фонд по изучению армянской архитектуры сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Карабахе полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.

Об уничтожении в Нагорном Карабахе хачкара (камня-креста) XII века заявил сотрудник института истории НАН Армении Овик Аванесов.

Уничтожен хачкар XII века, находившийся под деревом в центре села

По его словам, это стало известно из публикации азербайджанского пользователя TikTok, разместившего видео из села Хнапат. "Уничтожен хачкар XII века, находившийся под деревом в центре села. Этот случай является очередным свидетельством системной политики Азербайджана по уничтожению армянского культурного наследия. Параллельно с физическим уничтожением памятников, азербайджанская пропаганда пытается представить исторические памятники Арцаха как «албанское» наследие. Ранее, 2 февраля 2026 года, научно-аналитический фонд «Гегард» сообщил о вандализме в отношении церкви Сурб Мариам Аствацацин в селе Вагуас Мартакертского района (азербайджанское название Мартакерта – Агдере. – Прим. "Кавказского узла"), где были повреждены установленные во дворе хачкары и сорваны иконы", - сказал Аванесов корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что «армянские хачкары являются частью мирового культурного наследия». «Искусство хачкаров с 2010 года включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Их целенаправленное уничтожение противоречит международному праву и может рассматриваться как серьезное нарушение международных конвенций о защите культурных ценностей», - сказал он.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Бывший директор "Государственной службы охраны исторической среды Арцаха" Армине Айрапетян считает, что происходящее представляет собой "не только разрушение историко-культурного наследия, но и целенаправленную политику по изменению исторической и культурной идентичности региона".

Армянские церкви, монастыри и хачкары представляются как «албанское» наследие

"Наряду с физическим уничтожением памятников ведется и процесс исторического присвоения. Армянские церкви, монастыри и хачкары представляются как «албанское» наследие, а светские сооружения, такие как меликские (княжеские) дворцы и крепости, объявляются «азербайджанскими»", - сказала Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что «точные масштабы разрушений остаются неизвестными, поскольку доступ к информации ограничен и в публичное пространство попадает лишь то, что допускает азербайджанская сторона».

"Ка действия азербайджанской стороны может повлиять эффективная реакция со стороны международного сообщества, но этого нет. Немаловажным фактором остается и позиция властей Республики Армения - отсутствие активной государственной политики по защите прав арцахских беженцев и сохранению культурного наследия фактически создает благоприятные условия для продолжения нынешней политики Азербайджана", - сказала Армине Айрапетян.

Авторы доклада британскому парламенту заявили о разрушении культурных объектов в Карабахе

Напомним, в феврале сведения об уничтожении культурного наследия армян в Нагорном Карабахе стали предметом совместного расследования парламента Великобритании и Международной ассоциации адвокатов.

В рамках этого расследования армянский «Центр международного и сравнительного права» в сотрудничестве с «Армянским юридическим центром правосудия и прав человека» представил 12 марта письменный доклад парламенту Великобритании о разрушении культурного наследия в Нагорном Карабахе.

"После войны 2020 года и особенно после военных действий сентября 2023 года и насильственного перемещения более 100 тысяч армян зафиксированы многочисленные случаи уничтожения, изменения и присвоения армянских культурных объектов. Кроме отдельных памятников, церквей зафиксированы случаи уничтожения целых жилых территорий и населенных пунктов", - говорится в докладе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сведения основаны на анализе спутниковых снимков высокого разрешения, проверке открытых источников, консультациях международных экспертов, анализе официальных заявлений Азербайджана и свидетельствах представителей перемещенных общин, пояснили авторы доклада.

По данным исследования, с 2021 года многочисленные объекты армянского культурного наследия - церкви, монастыри, кладбища, исторические деревни и памятники – "подверглись вандализму, структурным изменениям или были полностью уничтожены".

Государства обязаны защищать культурные ценности во время вооруженных конфликтов

"Согласно Гаагской конвенции 1954 года государства обязаны защищать культурные ценности во время вооруженных конфликтов, а уничтожение культурных памятников или изменение их идентичности может повлечь как международно-правовую ответственность государства, так и индивидуальную уголовную ответственность", - напомнили авторы доклада.

Они заявили о необходимости «международной реакции, включая обеспечение доступа независимых международных специалистов в регион для мониторинга состояния культурного наследия, а также защиту культурных прав насильственно перемещенных жителей».

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
14:00, 14 марта 2026
Житель Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
11:02, 14 марта 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
07:05, 14 марта 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
03:30, 14 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Кубани
00:27, 14 марта 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
22:19, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части
Все события дня
Новости
Возвращение азербайджанских семей в Карабах. Фото: https://azertag.az/ru/?lang=netherlands%3Fdevice%3DDesktop&page=232?device=Desktop
12:35, 13 марта 2026
Пользователи соцсети поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах
Последние дни Степанакерта, 2023 год. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=HHMVd5zZfnc
11:36, 5 марта 2026
Видео последних дней армянского населения в Карабахе вызвало конфликт пользователей Facebook* 
Рубен Варданян в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:12, 25 февраля 2026
Рубен Варданян отказался обжаловать приговор бакинского суда
Рубен Варданян. Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана
13:04, 17 февраля 2026
Близкие Варданяна раскритиковали приговор бакинского суда
Рубен Варданян. Фото: https://musavat.biz/ru
11:07, 17 февраля 2026
Варданян осужден на 20 лет лишения свободы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
