Военный со Ставрополья убит в зоне СВО

Сергей Былинкин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 943 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 1 мая официально признаны убитыми не менее 942 участников СВО из Ставропольского края.

Сергей Былинкин убит в боевых действиях, в станице Марьинской состоялись его похороны, сообщила администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале 2 мая.

Ранее о смерти бойца из Кировского округа стало известно 1 мая, администрация округа сообщила, что в военной операции убит Сергей Зыгалов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.