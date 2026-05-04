Аналитики оценили последствия для Баку разрыва отношений с Европарламентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрыв сотрудничества Милли Меджлиса с Европарламентом, которое носило преимущественно символический характер, не приведет к экономическим потерям для Азербайджана благодаря интересу ЕС к энергетическому и транспортному партнерству. Но Баку может понести политические и имиджевые издержки, а Брюссель теряет возможность требовать соблюдения европейских стандартов прав человека, указали бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", парламентарии приняли решение о приостановке всех связей Милли Меджлиса с Европейским парламентом после того, как Европарламент принял резолюцию, которая указывает на право возвращения армян в Карабах, а также требует освободить армянских военнопленных. Послу ЕС МИД Азербайджана вручил ноту протеста.

Сотрудничество с Европарламентом имело значимость для Баку в связи с карабахским конфликтом

Взаимоотношения между Азербайджаном и Европарламентом в последние годы носили формальный характер, и решение Милли Меджлиса о прекращении сотрудничества лишь оформило разрыв, сказал корреспонденту «Кавказского узла» бакинский аналитик, не пожелавший быть названным.

Хотя, продолжил он, в свое время, это сотрудничество имело вполне практическую значимость для Азербайджана, и в особенности оно было связано с карабахским конфликтом.

Европарламент был одной важных международных платформ, с трибуны которой Азербайджану важно было добиться признания соответствия его позиции требованиям международного права

«В тот период Азербайджан прилагал большие усилия для подтверждения поддержки на международной арене своей территориальной целостности. Европарламент был одной важных международных платформ, с трибуны которой Азербайджану важно было добиться признания соответствия его позиции требованиям международного права. И Баку не раз добивался этого, когда принимались позиции в поддержку его территориальной целостности, защиты прав вынужденных переселенцев на возвращение в родные места», - сказал эксперт.

В частности, по его словам, в Резолюции от 20 мая 2010 года — о необходимости стратегии ЕС по Южному Кавказу, где подчёркивалось уважение территориальной целостности Азербайджана и необходимость вывода армянских сил с его территорий. В Резолюции от 23 октября 2013 года в рамках Европейской политики соседства, поддерживался суверенитет и территориальная целостность стран-партнёров, включая Азербайджан. В Резолюции от 20 июня 2020 года по программе «Восточное партнёрство» подтверждалась поддержка территориальной целостности стран-участниц, включая Азербайджан. В Резолюции от 4 июля 2018 года приветствовались усилия Азербайджана по поддержке беженцев и вынужденных переселенцев, далее отметил эксперт.

Европарламент призвал к санкциям против азербайджанских силовиков Европарламент осудил преследование активистов и сотрудников независимых СМИ в Азербайджане и призвал освободить политических заключенных, а также ввести санкции против помощника главы государства и руководителей двух силовых ведомств.

"Однако после 44-дневной войны 2020 года и антитеррористической операции в сентябре 2023 года в Европарламенте усилилась критика в адрес Азербайджана с обвинениями использования военной силы. В Баку отвергали эту критику, указывая на то, что Азербайджан восстанавливал свою международно-признанную территориальную целостность после многолетних безрезультатных переговоров. Но критике подвергалась не только действия Азербайджана относительно Карабаха, но и нарушения прав человека в Азербайджане. За последние 2-3 года Европарламент осудил власти Азербайджана за политически мотивированные аресты представителей гражданского общества, дела политзаключенных. Это вызывало крайнее недовольство Баку. Последняя резолюция Европарламента от 30 апреля, хотя она касалась Армении и лишь в отдельных пунктах затрагивала Азербайджан, была использована парламентом Азербайджана для окончательного разрыва сотрудничества с Европарламентом и ухода из Парламентской ассамблеи «Евронест», - отметил аналитик.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

По его мнению, для Азербайджана после того, как страна восстановила свою территориальную целостность и в современной международной обстановке повысила свою геополитическую и геоэкономическую значимость как звена в пересекающихся глобальных транспортных проектах, таких как Срединный коридор, Север-Юг и альтернативный источник энергоресурсов для Европы, разрыв с Европарламентом не несет прямых политических и экономических потерь, поскольку Еврокомиссия заинтересована в партнерстве с Азербайджаном. Но все же, продолжил он, для обеих сторон от прекращения сотрудничества будут минусы.

Российские аналитики оценили потенциал Транскаспийского коридора на фоне войны в Иране Транскаспийский коридор с учетом экономических факторов не способен заменить морские пути через Ормузский или Баб-эль-Мандебский проливы, однако на фоне войны в Иране временно возросла его значимость как альтернативного маршрута в Европу, считают российские аналитики.

«Европарламент теряет ограниченные практические возможности влияния, поскольку его взаимодействие с Азербайджаном в основном носило символический и политический характер. Прекращение сотрудничества означает остановку работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС–Азербайджан и Парламентской ассамблеи «Евронест». Это окончательно лишает Европарламент прямого канала для продвижения тем прав человека и демократии. Визиты делегаций, совместные слушания и обмен информацией становятся невозможными, что ослабляет влияние на Баку. Образовавшуюся пустоту может занять Россия», - сказал аналитик.

Что касается Азербайджана, то, по мнению эксперта, Баку теряет политические каналы диалога с Европарламентом.

"Прекращение сотрудничества с Европарламентом, вслед за приостановлением полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ (в январе 2024 года) лишает Милли Меджлис возможности продвигать позиции Баку в европейских кругах по новой политической повестке Азербайджана по позиционированию страны как регионального лидера. Конечно, азербайджанскому обществу решение о приостановке участия в Европарламенте представляется как «избавление от давления и шантажа», однако объективно это снижает азербайджанское влияние в пространстве Евросоюза в целом. Несмотря на ангажированную позицию некоторых групп в Европарламенте, искажение ими политической и правовой реальности, Баку все же не стоило обрывать связи. На мой взгляд, надо было оставлять каналы связи и отстаивать свою позицию", - полагает аналитик.

Кроме того, это влечет для Азербайджана и имиджевые потери.

"Разрыв будет использоваться не другами Азербайджана для усиления образа страны как авторитарного государства, что будет потенциально усложнять привлечение инвестиций от частных структур, ограничивать межчеловеческие, туристические связи», - добавил аналитик.

Одновременно Азербайджан теряет голос и на парламентской платформе «Евронест», где представлены не только страны ЕС, но и постсоветские страны.

«Для Азербайджана участие в «Евронест» позволяло продвигать свои позиции не только по политическим вопросам, но и энергетическому партнёрству», - сказал эксперт.

На его взгляд, разрыв отношений с Европарламентом противоречит долгосрочным интересам Азербайджана. «Без участия в «Евронест» и Комитете сотрудничества с Европарламентом Азербайджан теряет платформу для продвижения нарративов об окончательном урегулировании конфликта. Отсутствие Азербайджана может быть использовано политическими силами Армении, выступающих с реваншистских позиций и их лоббистов, и всех тех сил, и стран, чьи интересы сталкиваются с интересами Азербайджана в Европе», - сказал аналитик.

Отказ от сотрудничества с Европарламентом может осложнить дипломатические позиции Азербайджана

Член Азербайджанского национального общественного комитета по Евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает, что разрыв отношений с Европарламентом негативно повлияет на отношения Баку с европейскими институтами.

«Европарламент является представительным органом Евросоюза и напрямую не имеет юридически обязывающего влияния на решения распорядительных и исполнительных органов ЕС – Совета ЕС и Еврокомиссии касательно международных связей. В условиях, когда ЕС нуждается в энергетических ресурсах Азербайджана и глобальных транспортно-логистических проектах с его участием, а также с учетом тесного партнерства отдельных государств ЕС с Азербайджаном, Европарламент вряд ли способен серьезно повлиять на ухудшение отношений Брюсселя с Баку», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

Отказ от сотрудничества с Европарламентом все же влечет для Азербайджана имиджевые потери

С другой стороны, по его словам, Азербайджан в условиях финансовой самодостаточности позволяет себя не обременять чрезмерными обязательствами в партнерстве с ЕС.

«Азербайджан определил свою стратегию с ЕС исключительно в рамках энергетического партнерства, включая проекты, связанные с традиционными энергоресурсами, так и «зеленой энергии». Баку, в отличие от ряда других стран «Восточного партнерства», к примеру от Армении, Молдавии, Украины, не нуждается в финансовой и технической помощи ЕС, ради которой ему приходилось подстраиваться под стандарты организации, в особенности в области прав человека. По этой же причине, Баку ничего не теряет от связей с Европарламентом с точки зрения использования его законодательного опыта. Однако отказ от сотрудничества с Европарламентом все же влечет для Азербайджана имиджевые потери и в долгосрочной перспективе может снизить политическое присутствие Азербайджана в Европе и осложнить его дипломатические позиции», - сказал Джуварлы.

Глава Европарламента ответила на критические высказывания Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, раскритиковал Европейский парламент, подтвердив приверженность Баку мирному процессу с Арменией, и подчеркнув достигнутые практические результаты, включая восстановление торговых и транспортных связей.

«Это собрание (Европарламент) вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс, предпочитает его саботировать. С мая 2021 года, через шесть месяцев после окончания Второй карабахской войны, до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Только представьте, 14 резолюций за пять лет – это своего рода одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, преднамеренно непосредственно накануне саммита. Вместо того чтобы решать фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, такие как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацелился на Азербайджан, распространяя клевету и ложь. Причина заключается в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности», - приводит слова Алиева "Азертадж".

Глава Европарламента Роберта Метсола выразила несогласие с главой Азербайджана.

"Парламент с избранными напрямую представителями – это демократический орган. Резолюции Европарламента принимаются большинством. Возможно, результаты могут создавать определенные неудобства многим, но мы никогда не изменим наш порядок работы и те позиции, которыми мы руководствуемся", - процитировал ее "Спутник Армения".