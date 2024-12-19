Европарламент призвал к санкциям против азербайджанских силовиков

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Европарламент осудил преследование активистов и сотрудников независимых СМИ в Азербайджане и призвал освободить политических заключенных, а также ввести санкции против помощника главы государства и руководителей двух силовых ведомств.

Как писал «Кавказский узел», Европейский парламент 14 сентября 2023 г. принял резолюцию по делу арестованного в Азербайджане ученого Губада Ибадоглу. Европарламент призвал освободить его и других политзаключенных.

Европарламент Азербайджана 19 декабря принял "Резолюцию по продолжающимся репрессиям против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане и по делам доктора Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Кямрана Мамедли, Руфата Сафарова и Meydan TV", предложенную депутатами из шести групп.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте Европарламента, «с 2023 года власти Азербайджана осуществляют системное преследование гражданского общества, политической оппозиции, правозащитников, представителей сообщества ЛГБТИ+* и независимых СМИ, которое усилилось в преддверии COP29”.

В резолюции указывается на наличие в стране «более 300 политических заключенных, а также 23 армянских военнопленных, включая лидеров бывшей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики».

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Правозащитники сообщили в декабре о 331 имени, внесенном в список. Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

В документе выделены ряд дел против активистов и журналистов. В частности, обращается внимание на то, что «политзаключенный и финалист премии имени Сахарова 2024 года Губад Ибадоглу остается под домашним арестом», вопреки решению ЕСПЧ о критическом состоянии его здоровья и срочной госпитализации в связи с необходимостью операции на сердце.

Ухудшается из-за отказа в медицинской помощи и состояния здоровья правозащитника Анара Мамедли, который находится в предварительном заключении с апреля 2024 года по сфабрикованным обвинениям, далее говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента сфокусировали внимание на то, что власти Азербайджана в начале декабря арестовали сотрудников MeydanTV Айнур Ганбарову (Айнур Эльгюнеш), Айтадж Ахмедову (Айтадж Тапдыг), Хаялу Агаеву, Натига Джавадлы и Айсель Умудову, журналистов Рамина Джабраилзаде (Рамин Деко) и Ахмеда Мухтара, а также заместителя директора Бакинской школы журналистики Ульви Таирова, политического активиста Азера Гасымлы и правозащитника Руфата Сафарова и всем им предъявлены необоснованные, политически мотивированные обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца. Апелляционная инстанция оставила в силе эти решения.

Отмечено также о деле зоозащитника Кямрана Мамедли (), который подвергся нападению со стороны охраны на COP29 и теперь ему запрещено выезжать из страны.

В резолюции также говорится о «регулярном нарушении прав заключенных, посредством содержания под стражей в бесчеловечных условиях, пыток и особого преследования женщин-политзаключенных, включая Наргиз Абсаламову».

Европарламент «решительно осуждает продолжающиеся нарушениях прав человека со стороны азербайджанского режима, включая свободу слова, объединений и мирных собраний, а также его политически мотивированное злоупотребление системой уголовного правосудия».

Авторы резолюции призывают власти Азербайджана "немедленно прекратить репрессии против всех инакомыслящих групп и безоговорочно освободить и снять все обвинения с правозащитников, журналистов, политических и других активистов, преследуемых по сфабрикованным, политически мотивированным обвинениям".

Они требуют от властей Азербайджана «немедленно снять запрет на поездки Ибадоглу, безоговорочно снять все обвинения против него и разрешить ему получить срочное лечение за границей». Особо выражено сожаление по поводу того, что Ибадоглу «не разрешили присутствовать на церемонии вручения премии имени Сахарова или подключиться к ней удаленно».

За особый вклад в защиту прав человека ученый и политик Губад Ибадоглу был номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова. 24 ноября он получил от главы Европарламента приглашение в Страсбург на церемонию вручения. Однако 3 декабря суд в Баку в очередной раз отказал Ибадоглу в снятии ограничения на выезд из страны, апелляционный суд утвердил это решение. При этом 17 апреля следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. В связи с ухудшением состояния Ибадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции.

Европарламент призывает Азербайджан снять неоправданные ограничения на деятельность независимых СМИ, приведя свои законы о регистрации и финансировании неправительственных групп и СМИ в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, а также требует прекращения репрессий в отношении MeydanTV, ToplumTV, Abaz Media и Kanal13.

О преследовании журналистов рассказывается в справочном материале "Кавказского узла" а" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Европарламент призывает к введению санкций ЕС в рамках его «глобального режима санкций за нарушение прав человека в отношении должностных лиц Азербайджана, ответственных за серьезные нарушения прав человека, включая Фуада Алескерова (помощник президента Азербайджана – заведующий отделом администрации президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами - прим. «Кавказского узла» ), Вилаята Эйвазова (глава МВД, - прим. «Кавказского узла») и Али Нагиева (начальник Службы государственной безопасности, прим. «Кавказского узла»).

Европарламент настаивает на том, что «любое соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, в том числе в сфере энергетики, должно быть строго обусловлено соблюдением основных прав и освобождением всех политических заключенных».

Содержится призыв к Еврокомиссии приостановить действие Меморандума о взаимопонимании 2022 года о стратегическом партнерстве в области энергетики.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в аппарате Европарламента, за резолюцию проголосовали 434 депутатов, 30 были против и 89 воздержались. При этом источник отметил, что резолюция является рекомендательной и не носит обязательного характера для исполнения Еврокомиссией.

Азербайджанский правозащитник Эмин Гусейнов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что несмотря на отсутствие юридической силы резолюции, она имеет политическое значение. "Она подчеркивает консолидированную позицию Европарламента, различных его фракций относительно масштабных репрессий в Азербайджане и необходимости их остановки. Впервые публично названы конкретные должностные лица, ответственные за репрессии, против которых надо ввести санкции. Это предвестник дальнейшего усиления давления Запада на Азербайджан, если не будут прекращены аресты и не освобождены из тюрем журналисты и активисты", - сказал Гусейнов.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также обратил внимание на то, что в резолюции впервые прозвучали призывы ввести адресные санкции против конкретных чиновников Азербайджана. "Это сигнал к тому, что если репрессии не будут приостановлены, то правительство, по крайней мере, его силового блока, могут ожидать серьезные последствия", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Вместе с тем, он счел неверным включение в резолюцию, касающуюся политических репрессий, бывших руководителей Нагорного Карабаха.

"Резолюция посвящена репрессиям и там подчеркивается, что в стране более 300 политзаключенных. Но почему-то в нее включили еще бывших деятелей сепаратистского режима, которые обвиняются в тяжких преступлениях. Вот это смешение даст повод официальной пропаганде обвинить Европарламент и в целом Запад в необъективности, предвзятости, защите лиц, которые осуществляли против целостности Азербайджана, участвовали в военных преступлениях против жителей страны и таким образом попытаться обелить власти в глазах политически индифферентных граждан", - отметил Гасанов.

Прокуратура Азербайджана 17 декабря направила в Бакинский военный суд уголовное дело против 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов.

Пока власти Азербайджана не отреагировали на резолюцию Европарламента.

В октябре фракции "Cоциал-демократы" и "Зеленые/Европейский свободный альянс" Европейского парламента призвали к немедленному освобождению Губада Ибадоглу и всех политических заключенных в Азербайджане перед предстоящим климатическим саммитом COP29 в Баку.

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