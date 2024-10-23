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13:01, 23 октября 2024

Представители Европарламента призвали власти Азербайджана освободить политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фракции "Cоциал-демократы" и "Зеленые/Европейский свободный альянс" Европейского парламента призвали к немедленному освобождению Губада Ибадоглу и всех политических заключенных в Азербайджане перед предстоящим климатическим саммитом COP29 в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. 19 сентября члены фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента призвали власти Азербайджана закрыть дело в отношении Ибадоглу. 8 октября близкие Ибадоглу сообщили об ухудшении его здоровья. За особый вклад в защиту прав человека Ибадоглу был номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова. 17 октября он был включен в список из трех финалистов премии, о присуждении которой будет объявлено 24 октября.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

22 октября депутаты Европейского парламента обсудили преследование оппозиционеров, журналистов и активистов в Азербайджане в преддверии конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку в ноябре, говорится в пресс-релизе фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс".

В сообщении упоминается, что фракция выдвинула Ибадоглу на соискание Премии имени Сахарова "За свободу мысли", и он вошел в шорт-лист.

"Система президента Ильхама Алиева основана на доходах от газа и нефти и подавлении инакомыслия. Ситуация для активистов оппозиции, журналистов и правозащитников в Азербайджане катастрофическая. Пока международное внимание не переключилось на конференцию ООН по изменению климата в Баку, оппозицию и гражданское общество заставляют молчать", - заявил Сергей Лагодинский, депутат Европарламента, член фракции "Зеленых"/"Европейского свободного альянса" и Комитета по иностранным делам и теневой докладчик по резолюции по Азербайджану.

Он также коснулся процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. "Отдельно отметим, что для нас также очевидно, что в связи с продолжающимися мирными переговорами с Арменией мы ожидаем, что Азербайджан проявит готовность к компромиссу и воздержится от провокаций и угрожающего поведения", - сказал Лагодинский.

Другой член этой фракции Маркета Грегорова призвала к освобождению политзаключенных в Азербайджане.

"Мы призываем освободить доктора Губада Ибадоглу и всех политических заключенных. Делегация ЕС на климатической конференции должна недвусмысленно осудить катастрофическую ситуацию с правами человека в Азербайджане. Наша группа выдвинула кандидатуру доктора Ибадоглу за его работу по борьбе с коррупцией и противостоянию репрессиям азербайджанского режима. Крайне важно, чтобы мы признали и поддержали борьбу азербайджанской оппозиции в преддверии конференции COP29 в Баку", - сказала она.

С аналогичным призывом выступила и фракция социал-демократов Европарламента.

"Азербайджан должен решить проблему плохой и ухудшающейся ситуации с правами человека до COP29. Мы призываем власти Азербайджана немедленно освободить Губада Ибадоглу и всех других политических заключенных. Любое соглашение ЕС с Азербайджаном должно быть обусловлено уважением прав человека и подлинным мирным процессом с Арменией. До тех пор мы призываем приостановить газовую сделку между ЕС и Азербайджаном", - говорится в заявлении, опубликованном фракцией в соцсети X.

 24 октября ожидается голосование в Европарламенте по резолюции "Ситуация в Азербайджане, нарушение прав человека и международного права и отношения с Арменией". Решение о присуждении премии имени Сахарова 2024 года будет объявлено в тот же день.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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