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17:21, 18 декабря 2024

Суд отказался отменить запрет Ибадоглу на выезд из Азербайджана

Губад Ибадоглу. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/zasedanie-kabmina-vyzvalo-mnogo-novyh-voprosov-gubad-ibadoglu/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил в силе запрет политику и ученому-экономисту Губаду Ибадоглу. Из-за этого он не смог выехать на церемонию награждения в Европарламенте премии имени академика Андрея Сахарова, также Ибадоглу не дали возможности участвовать в церемонии онлайн.

Как писал "Кавказский узел", за особый вклад в защиту прав человека ученый и политик Губад Ибадоглу был номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова. 24 ноября он получил от главы Европарламента приглашение в Страсбург на церемонию вручения. Однако 3 декабря суд в Баку в очередной раз отказал Ибадоглу в снятии ограничения на выезд из страны.

17 апреля следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. В связи с ухудшением состояния Ибадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Несмотря на это, суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

 В Бакинском апелляционном суде 18 декабря состоялось рассмотрение жалобы ибадоглу на отказ в снятии с него запрета на выезд из страны.

"По состоянию здоровья я не участвовал на процессе. Меня представляла мой адвокат Зибейда Садыгова. Ожидаемо жалоба была отклонена", - сказал Ибадоглу корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что из-за запрета 17 декабря он не смог принять участие на церемонии награждения премии имени академика Андрея Сахарова в Страсбурге.

«Я был приглашен на церемонию главой Европарламента госпожой Робертой Метсолой. Но мне отказали в выезде.  Назначение рассмотрение апелляции на отказ в снятии запрета на выезд также затянули  и жалобы была уже расследована сегодня постфактум. Мне вчера даже не позволили присоединиться к мероприятию онлайн и выступить на церемонии. Вчера перед самым началом мероприятия мне отключили интернет в дачном доме, где я сейчас проживаю и сотовую связь. Интернет и телефонную связь восстановили только к полуночи», - сказал Ибадоглу.

По словам ученого, его на церемонии представляла дочь Жаля Байрамова. Он сказал, что снятие запрета необходимо не только из-за участия на церемонии в Европарламенте, то и лечения и проведения сложной операции на сердце за рубежом.

Между тем, по сообщению агентства Turan, председатель Европарламента Роберта Метсола 17 декабря, в Страсбурге на церемонии награждения премией Андрея Сахарова вновь призвала снять обвинения  Ибадоглу. Она приветствовала находящуюся в зале его дочь  Жалю Байрамову.

Метсола указала, что после произвольного и несправедливого ареста в Азербайджане состояние здоровья Ибадоглу, находящегося в настоящее время под домашним арестом, ухудшилось.

«Пользуясь случаем, я призываю власти Азербайджана снять все обвинения с доктора Ибадоглу, отменить запрет на выезд из страны  и срочно оказать ему помощь, в которой он нуждается», -  цитирует Метсолу агентство Turan.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил отклонение жалобы Ибадоглу.

Ранее адвокат Зибейда Садыгова отметила, что ограничение прав Ибадоглу после приостановки следствия неправомерно. "Нам не выдают это решение. Неясно, на какой срок следствие приостановлено, по каким основаниям. Если следствия нет, то Ибадоглу должен быть восстановлен в правах в полной мере, но ему ограничивают не только свободу передвижения, но и другие права, в том числе право на труд. Ибадоглу имеет приглашения из авторитетных университетов мира, входящих в топ-10 ведущих вузов планеты, для преподавательской деятельности, но не может выехать из страны. В итоге он не может работать и получать доход", - сказала адвокат.

Напомним, Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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