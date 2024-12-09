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13:42, 9 декабря 2024

Азербайджанский зоозащитник пожаловался на пытки в полиции

Кямран Мамедли. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/zoozashhitnika-kamrana-mamedli-ne-vypustili-iz-strany/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зоозащитник Кямран Мамедли был задержан вместе с сотрудницей Meydan TV Айтадж Тапдыг и отпущен спустя сутки. Мамедли рассказал, что силовики пытали его, требуя код от телефона.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский зоозащитник Кямран Мамедли был задержан 15 ноября, когда проводил одиночную акцию протеста на пространстве климатической конференции COP29 против отстрела бездомных собак. Молодой человек поднялся на стул в "зеленой зоне", где проводят мероприятия НПО, компании и общественные организации, развернул плакат с надписью: "Азербайджанские власти расстреливают собак на улицах!" и начал скандировать этот лозунг. Силовики задержали его на несколько часов. Охрана конференции применила силу к журналисткам, которые освещали акцию. 2 декабря стало известно, что МВД ввело запрет на выезд Мамедли из страны. Молодой человек связал это с протестной акцией.

Как рассказал Мамедли, он был задержан 6 декабря днем вместе с Айтадж Тапдыг (Ахмедова).

6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны на 48 часов по подозрению в контрабанде валюты, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

"Мы с Айтадж находились вместе в квартире. Постучались в дверь. Нас попросили открыть дверь якобы из того, что этажом ниже квартиру заливает водой и надо проверить не из этой ли квартиры течет вода. Как только мы открыли дверь, ворвались девять сотрудников полиции и двое понятых. Они сразу ударили меня в горло, а Айтадж зажали руку. Они провели обыск, изъяли фотоаппараты, компьютер и другое оборудование Айтадж для медийной деятельности, а также отобрали у меня мобильный телефон. Обыск проводился три часа. Когда нас спустили вниз, мы увидели во дворе еще 20 полицейских", - рассказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, их обоих привезли в отделение силовой структуры в Баку. "Там нас разделили, Айтадж увели к следователю на допрос. А от меня стали требовать код телефона. Я отказывался говорить код и требовал решения суда. Тогда четверо человек повалили меня на пол и стали бить кулаками, применили электрошокер. Я сказал код, все равно это не имело значение для этого дела”, - продолжил зоозащитник.

Он напомнил, что 2 декабря не смог выехать из страны из-за запрета. "Причин я не знаю. Но я не имею никакого отношения к Meydan TV, у меня не было сотрудничества с этим изданием. Мне в полиции не сказали причин запрета на выезд. Но я почувствовал, что против меня тоже готовится какое-то уголовное дело. Однако там мне задавали, вопросы, связанные с Айтадж. Продержав 25 часов, меня отпустили", - сказал активист.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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