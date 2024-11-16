Журналистки Abzas Media пожаловались на давление в бакинском изоляторе

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Арестованные в Баку журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова заявили, что столкнулись с давлением сотрудниц изолятора, и потребовали вмешательства омбудсмена.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября арестованный директор Abzas Media Ульви Гасанли заявил, что сотрудники Abzas Media столкнулись с давлением за огласку данных о пытках и коррупции в местах заключения. 12 ноября стало известно, что арестованным журналистам Abzas Media сократили до двух минут телефонные разговоры с близкими. Журналисты связали ограничение их прав с проведением в Баку международной климатической конференции COP29.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Содержащиеся в Бакинском СИЗО-1 Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова подверглись давлению и насилию, сообщает со ссылкой на близких журналисток Abzas Media.

Другая надзирательница оскорбила Наргиз и повредила ей руку

В частности, Наргиз Абсаламову 14 ноября оскорбила одна из сотрудниц СИЗО. «Позже, в вечернюю смену, после закрытия дверей другая надзирательница оскорбила Наргиз и повредила ей руку», - цитирует родственника Абсаламовой издание, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На следующий день группа женщин-заключенных подвергла Абсаламову буллингу. «Севиндж Вагифгызы и Эльнара Гасымова выразили протест этому и сами столкнулись с давлением со стороны надзирательниц», - отмечает Abzas Media. Журналистки попросили срочной встречи с адвокатами, а также потребовали срочного визита омбудсмена в СИЗО, говорится в публикации.

Адвокат Вагифгызы Агиль Лаидж сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что, как только получил информацию о давлении на подзащитную, направился в СИЗО. Однако, по его словам, руководство СИЗО не разрешило встречу под предлогом «проведения сейчас пересчета» заключенных. Адвокат счел неправомерным отказ во встрече с подзащитным.

Родственник Абсаламовой сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что оба адвоката Абсаламовой сейчас находятся в зарубежных командировках. Но, по его данным, они уведомили офис омбудсмена о физическом и психологическом давлении на журналистку.

Родственник Гасымовой также сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что о просьбе журналистки о посещении ее в СИЗО информированы ее адвокат и офис омбудсмена.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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