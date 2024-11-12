Журналисты Abzas Media в СИЗО пожаловались на ограничение связи с родными

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Арестованным журналистам Abzas Media сократили до двух минут телефонные разговоры с близкими. Журналисты связывают ограничение их прав с проведением в Баку международной климатической конференции COP29.

Как информировал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Мать арестованного главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы рассказала, что телефонный разговор с ней был прерван 10 ноября через короткое время после начала.

"Севиндж сказала, что из-за COP29 их телефонные разговоры сокращены до двух минут. Им говорят, что достаточно, чтобы родные услышали ваш голос, были уверены, что вы живы-здоровы. Ранее живые встречи были остановлены, теперь телефонные разговоры сокращены. Севиндж сказала, что из пакета телеканалов исключили все иностранные ТВ и потом разговор прервался. Наших детей хотят окончательно изолировать от внешнего мира", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать журналистки Офелия Магеррамова.

В свою очередь, во временной редакции Abzas Media в Германии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что время телефонных разговоров других арестованных по этому делу также сокращено до одной-двух минут. Кроме того, в последнее время журналистов Abzas Media не привозили на судебные заседания и процессы проводились онлайн.

"Очевидно, что в преддверии и во время COP29 наших коллег хотят максимально изолировать, чтобы они не передавали сообщения о предполагаемых нарушениях закона в СИЗО, как ранее уже они делали это. С другой стороны, ребят хотят оставить в неведении о повышении международного внимания к арестам журналистов в Азербайджане в преддверии COP29”, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" временный редактор издания Лейла Мустафаева.

По словам главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, согласно статье 13.1 внутренних правил распорядка в местах заключения, заключенные в СИЗО имеют право на телефонные разговоры с близкими дважды в неделю по 15 минут. Это право может быть ограничено "в целях предотвращения готовящегося преступления", при условии обоснования данного решения или "обоснованным решением администрации пенитенциарного учреждения в целях обеспечения в нем режима".

"В обоих случаях решения должны быть обоснованы, а не произвольны. А из-за COP29 ограничение телефонных разговоров незаконно", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в Баку 11 ноября открылась 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29, в повестке которой обсуждение мер по повышению усилий для сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду. Одной из ключевых тем форума является определение дополнительного финансирования по уменьшению воздействия изменений климата на окружающую среду. Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" обратила внимание на преследования в Азербайджане журналистов, пишущих на экологические темы, в то время как Баку принимает международную климатическую конференцию.

11 ноября Комитет по защите журналистов призвал делегации, приехавшие на саммит COP29 в Баку, оказать давление на власти Азербайджана в связи с репрессиями против представителей независимых медиа.

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