"Репортеры без границ" обратили внимание участников COP29 на преследования журналистов в Азербайджане

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Международная организация в защиту журналистов «Репортеры без границ» (РБГ) обратила внимание на преследования в Азербайджане журналистов, пишущих на экологические темы, в то время как Баку принимает международную климатическую конференцию COP29. РБГ призвали освободить арестованных в Азербайджане журналистов.

Как писал "Кавказский узел", в Баку 11 ноября открылась 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) COP29, в повестке которой обсуждение мер по повышению усилий для сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду. Одной из ключевых тем форума является определение дополнительного финансирования по уменьшению воздействия изменений климата на окружающую среду. Жители ряда районов Баку столкнулись с проблемами из-за отмены движения автобусов, при этом в рамках обеспечения проезда участников COP29 дороги в центре практически пустые.

Климатическая конференция проходит с 11 по 22 ноября в Баку и стала первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

В день открытия COP29 в Баку РБГ выступили с заявлением, в котором обратили внимание на преследования журналистов в Азербайджане, в том числе пишущих на экологические темы.

“29-я Конференция ООН по изменению климата открылась в Баку - Азербайджане, богатой ресурсами стране, печально известной своими жестокими репрессиями против свободной и независимой прессы. Ограничения доступа, физическое насилие, аресты в Азербайджане, нефтяном государстве, которое получает более 90% своих доходов от экспорта нефти и газа, журналисты, освещающие такие деликатные вопросы, как окружающая среда, работают в крайне опасных условиях. За последний год власти арестовали около пятнадцати журналистов из-за их работы. Среди тринадцати работников СМИ, которые в настоящее время находятся под стражей, Наргиз Абсаламова расследовала экологические проблемы», - говорится в заявлении РБГ, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Как считают в организации, «показ примера защиты журналистики, особенно экологической журналистики, должен быть предварительным условием для проведения климатической конференции ООН».

«Как мы можем согласиться с тем, что нефтяное государство, которое заключает в тюрьму независимых журналистов, является местом проведения переговоров, которые определят будущее глобального климата? РБГ призывает международное сообщество потребовать от властей Азербайджана освободить заключенных журналистов, положить конец вопиющим нарушениям свободы прессы и взять на себя обязательство защищать независимую журналистику», - заявила глава отделения РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавкалье.

В Азербайджане особенно сложно и рискованно для журналистов освещение катастрофических последствий добычи нефти и полезных ископаемых в Азербайджане для окружающей среды, здоровья и климата, отмечают РБГ.

«Задержанная с 30 ноября 2023 года по ложным обвинениям в «контрабанде иностранной валюты», Наргиз Абсаламова работала в Abzas Media, одном из немногих оставшихся независимых СМИ в стране. В июне 2023 года она освещала протесты жителей Союдлу, села на западе Азербайджана, пострадавшего от токсичных отходов с открытого золотого рудника. Они протестовали против нового проекта искусственного озера, предназначенного для сбора загрязненных цианидом и мышьяком стоков с горнодобывающего предприятия. Полиция жестоко разогнала мирную акцию и силой выдворила трех журналистов, включая Наргиз Абсаламову. Ее коллега Эльмаддин Шамилзаде (https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/390257) позже подвергся преследованиям, пыткам и угрозам сексуального насилия, с целью заставить его раскрыть код доступа к его телефону и удалить фотографии с протеста», - далее сказано в заявлении РБГ.

Жители села Союдлу в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

На сегодняшний день Абсаламова вместе с четырьмя коллегами из Abzas Media и восемью другими независимыми журналистами, включая Toplum TV, подвергаются жестокому обращению или унизительным условиям содержания в тюрьме. Абсаламовой, который грозит до 12 лет тюрьмы, отказывают в свиданиях с семьей.

«Согласно недавнему глобальному анализу, опубликованному РБГ, две трети мировой нефти добывается в странах, где свобода прессы находится под серьезной угрозой. Азербайджан, являющийся классическим примером добывающего государства, где экологическая журналистика жестко подавляется, входит в число стран с наихудшим положением в плане свободы прессы, занимая 164-е место из 180 стран в рейтинге стран мира по версии РБГ за 2024 год», - сказано в заключение заявления РБГ.

11 ноября Комитет по защите журналистов призвал делегации, приехавшие на саммит COP29 в Баку, оказать давление на власти Азербайджана в связи с репрессиями против представителей независимых медиа.

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