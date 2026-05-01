×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:25, 1 мая 2026

Парламент Азербайджана приостановил связи с Европарламентом

Парламент Азербайджана.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламентарии приняли решение о приостановке всех связей Милли Меджлиса с Европейским парламентом после того, как Европарламент принял резолюцию, которая указывает на право возвращения армян в Карабах, а также требует освободить армянских военнопленных. Послу ЕС МИД Азербайджана вручил ноту протеста. 

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Парламентарии приостановили  все виды сотрудничества с Европейским парламентом

Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом. Решение об этом принято на пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Report.

Согласно решению, все направления сотрудничества Милли Меджлиса с Европейским парламентом приостанавливаются. Также прекращается участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

В соответствии с уставом Парламентской ассамблеи Евронест начинается выполнение процедурных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации, и в течение процедурного периода делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи Евронест.

Послу ЕС вручена нота протеста

1 мая посол Европейского Союза в Азербайджане Марияна Куюнджич была вызвана в министерство иностранных дел. На встрече были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции, принятой Европейским парламентом 30 апреля, и в связи с этим послу была вручена нота протеста, сообщает "Азертадж".

Ведомство заявило, что положения указанной резолюции искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств.

Утверждения, выдвинутые в резолюции относительно возвращения армянских жителей в Карабахский регион, являются полностью необоснованными, а подобные призывы носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

В частности, послу ЕС заявили, что,  "несмотря на представленный в 2023 году план реинтеграции в соответствии с Конституцией Азербайджана, армянские жители покинули регион на добровольной основе, и заявления, утверждающие обратное, являются ошибочными", говорится в сообщении.

Также призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как "военнопленные", являются юридически неприемлемыми, заявил МИД, указав, что "лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, совершили ряд тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления".

Уничтоженный храм в Шуше.
22:00 18.04.2026
Историки и активисты призвали власти Армении противостоять уничтожению культурного наследия в Карабахе
Власти Армении должны противостоять уничтожению армянского культурного и исторического наследия на территории Карабаха и привлекать к его судьбе внимание международных структур, заявили активисты и историки в Международный день культурного наследия.

Было подчеркнуто, что утверждения о "разрушении культурного и религиозного наследия" являются полностью необоснованными и неприемлемыми. Вместе с тем до сведения посла было доведено, что факты масштабного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия Азербайджана не получили должного внимания со стороны европейских институтов.

На встрече представителю Европейского союза передали требование воздержаться от подобных шагов, наносящих ущерб отношениям между Азербайджаном и Европейским союзом, а также процессу мира и нормализации в регионе.

Европарламент указал на право возвращения армян в Карабах

На пленарном заседании Европейского парламента состоялось голосование по резолюции по Армении, в которой подтверждается поддержка ЕС демократическому развитию страны, мирному процессу и реформам в направлении европейской интеграции.

Резолюция осуждает удержание армянских пленных в Азербайджане и требует их немедленного освобождения, передает "Арменпресс".

Согласно заявлению представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц, однако армянские правозащитники заявляли о еще 80 пленных армянах. МККК с 3 сентября 2025 года прекратил деятельность своей миссии в Азербайджане по требованию правительства этой страны.

Любой устойчивый мир должен основываться на уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.  Европарламент подтвердил поддержку прав армян Нагорного Карабаха, включая защиту их идентичности, собственности и культурного наследия, а также их право на безопасное, беспрепятственное и достойное возвращение при надлежащих международных гарантиях.

ЕП призвал к привлечению к ответственности лиц, ответственных за уничтожение армянского культурного и религиозного наследия, а также к созданию международной оценочной миссии, пишет "Голос Армении".

Напомним,  17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Рубена Варданяна. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. От подачи апелляционной жалобы Варданян отказался, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия.

Суд рассматривал дело бывшего госминистра Нагорного Карабаха с января 2025 года . На финальной стадии процесса Рубен Варданян запретил адвокату выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков. Свою позицию он объяснил тем, что "это не суд, а судилище", на котором "не было никаких возможностей для нормального судебного процесса".

Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев. В этот период Варданяну пришлось искать решения проблем, с которыми столкнулись жители Нагорного Карабаха из-за блокады Лачинского коридора.

Позднее в бакинском суде защита Варданяна указывала, что обвинение инкриминирует ему события, которые произошли, в том числе за много лет до его приезда в Карабах. Об этом же давали показания в суде и признанные потерпевшими граждане Азербайджана. В частности, они рассказали об обстрелах в Кельбаджарском районе, который перешел под контроль Баку еще в 2020 году, и в Зангиланском районе, который также был занят Азербайджаном в 2020 году.

В том же суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре-октябре 2023 года. Им были предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса, в том числе в военных преступлениях. Все подсудимые отказались признать вину, но 5 февраля суд приговорил их к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха" и "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Уничтоженный храм в Шуше. Скриншот фото https://caucasusheritage.cornell.edu/?p=1588.
22:00, 18 апреля 2026
Историки и активисты призвали власти Армении противостоять уничтожению культурного наследия в Карабахе
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше