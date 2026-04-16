18:01, 16 апреля 2026

Суд изъял у Магомеда Каитова более 80 подстанций в Дагестане

Магомед Каитов. Фото: МРСК Северного Кавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никулинский суд Москвы обратил в доход государства незаконно приобретенный бывшим главой Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа Магомедом Каитовым комплекс электросетей Хасавюрта.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта в антикоррупционном иске к бывшему главе Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа  Магомеду Каитову Генпрокуратура потребовала конфисковать 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте. 

Черемушкинский районный суд Москвы в июле 2025 года удовлетворил иск о взыскании с Каитова активов на сумму свыше 14 млрд рублей. Суд тогда пришел к выводу, что в 2006-2011 годах он занимал публично значимую должность и использовал предоставленные полномочия для личного обогащения. В частности, под предлогом монтажа приборов учета электроэнергии в Ставрополе, Дагестане и Ингушетии из федерального бюджета было получено и выведено в подконтрольные структуры около 2,97 млрд рублей, а еще 1,29 млрд рублей МРСК выплатила по фиктивным сделкам с векселями. Общий объем средств, обращенных в пользу Каитова, надзор оценил в 4,26 млрд рублей, сообщал ТАСС.

Как установило следствие, с 2010 года сдача в аренду "Россетям" электросетей Хасавюрта принесла Каитову доход в размере 270 млн рублей. Эти активы перешли в собственность Каитова в 2008 году, сообщил сегодня "Интерфакс".

В 2012-2013 годах Каитов добился включения объектов в Хасавюрте в госпрограмму модернизации, при этом договоры на сумму более 500 млн рублей заключались с подконтрольными ему фирмами. При этом, Каитов, желая скрыть, что он является собственником энергообъектов в Хасавюрте, передал их Абдул-Малик Мусаеву, которого следствие считает держателем активов Каитова, за 72 млн рублей при рыночной стоимости 250 млн рублей, хотя Мусаев не имел необходимых средств для этого.

"Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении суда.

Постановлением суда конфискованы три административных здания площадью 1,5 тысяч квадратных метров, 81 трансформаторные подстанции и линии электропередачи протяженностью 336 километров, обеспечивавшие электричеством более 200 тысяч жителей Хасавюрта и близлежащих населенных пунктов.

Магомед Каитов родился в 1960 году в ауле Учкулан в Карачаево-Черкесии. В 1993 году он создал корпорацию "Камос", занимавшуюся производством шерсти, минеральной воды, спирта и водки. С 1995 года стал представителем Карачаево-Черкесии при правительстве России. В разные годы Каитов занимал руководящие посты в структурах РАО ЕЭС России, а с 2006 года стал гендиректором МРСК Северного Кавказа. Он уволился по собственному желанию с поста гендиректора в 2011 году, а в 2013-м был объявлен в международный розыск после возбуждения уголовного дела о хищении более 4 млрд рублей. Он обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Автор: "Кавказский узел"

