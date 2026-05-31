Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции

Власти Александровского округа передали награды родственникам военнослужащих, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 950 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 29 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 947 военных из Ставропольского края.

В военной операции убиты Михаил Кожин, Виктор Сергиенко и Максим Туктарев, их близким переданы награды, сообщил 27 мая в своем телеграм-канале глава Александровского округа Ставрополья. Подробностей биографий бойцов чиновник не привел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 950 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти бойцов из Александровского округа стало известно 24 апреля. В тот день глава округа сообщил, что в военной операции убиты Александр Долгов и Иван Грушенков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.