Брат главы Минздрава Дагестана арестован по делу о хищении

Бывший депутат народного собрания Дагестана Кирилл Глазов арестован по делу о хищении 137 миллионов рублей при закупках экспресс-тестов на коронавирус.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля 65 парламентариев народного собрания Дагестана проголосовали за лишение мандата депутата Кирилла Глазова. Прокуратура Дагестана указывала как на нарушения антикоррупционного законодательства, так и на фактическое отсутствие Глазова в парламенте. Ранее Глазов входил в состав комитета по здравоохранению, труду и социальной политике.

По версии следствия, Кирилл Глазов, занимая должность первого зампредседателя комитета по здравоохранению, с ноября 2021 по март 2022 года в сговоре с бывшим советником главы Дагестана и другими неустановленными людьми организовал схему хищения бюджетных средств при закупке экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщило сегодня РИА "Новости".

Чиновники Минздрава региона в интересах обвиняемого заключили с коммерческой организацией контракты на поставку наборов реагентов по завышенной стоимости, несмотря на более выгодное предложение от другого поставщика. В результате, по данным следствия, похищено 137 миллионов рублей.

Кировский районный суд Махачкалы заключил Глазова под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 13 июня 2026 года включительно, сообщила пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Кирилл Глазов обвиняется в мошенничестве, совершенное в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Никулинский суд Москвы обратил в доход государства незаконно приобретенный бывшим главой Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа Магомедом Каитовым комплекс электросетей Хасавюрта.