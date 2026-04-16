Метеоролог со станции Сулак эвакуирован со второй попытки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вертолет смог забрать синоптика с метеостанции "Сулак высокогорная", здоровью работника станции ничего не угрожает.

Как писал "Кавказский узел", вертолет МЧС доставил помощь в отрезанное от транспортного сообщения село Бежта Цунтинского района Дагестана. Этот же борт не смог эвакуировать метеоролога с метеостанции "Сулак-Высокогорная".

Сотрудника самой высокогорной метеостанции Европы (2923 метра) «Сулак высокогорная» эвакуировали со второй попытки. "Он жив и здоров", - сообщил сегодня глава Центра Управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов.

Специалисты аэропорта Махачкалы — командир воздушного судна Абдулмин Каибов и техники Рагим Абдурзаев и Артур Гафаров — провели успешную эвакуацию синоптика, передает "Сапа".

