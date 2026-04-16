Кавказский узел

17:15, 16 апреля 2026

Метеоролог со станции Сулак эвакуирован со второй попытки

Эвакуация метеоролога со станции Сулак. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вертолет смог забрать синоптика с метеостанции "Сулак высокогорная", здоровью работника станции ничего не угрожает.

Как писал "Кавказский узел", вертолет МЧС доставил помощь в отрезанное от транспортного сообщения село Бежта Цунтинского района Дагестана. Этот же борт не смог эвакуировать метеоролога с метеостанции "Сулак-Высокогорная".

Сотрудника самой высокогорной метеостанции Европы (2923 метра) «Сулак высокогорная» эвакуировали со второй попытки. "Он жив и здоров", -  сообщил сегодня глава Центра Управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов.

Специалисты аэропорта Махачкалы — командир воздушного судна Абдулмин Каибов и техники Рагим Абдурзаев и Артур Гафаров — провели успешную эвакуацию синоптика, передает "Сапа".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

18:01, 16 апреля 2026
Суд изъял у Магомеда Каитова более 80 подстанций в Дагестане
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
21:31, 15 апреля 2026
В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо
19:51, 15 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
17:37, 15 апреля 2026
Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе
13:00, 15 апреля 2026
Комбатант из Ингушетии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Магомед Каитов. Фото: МРСК Северного Кавказа
18:01, 16 апреля 2026
Суд изъял у Магомеда Каитова более 80 подстанций в Дагестане
Дахадаевский район. Фото: https://t.me/dahad05/1700
15:14, 16 апреля 2026
178 человек эвакуированы из-за оползней в горном районе Дагестана
Алина Джикаева. Фото: Telegram / Сапа 15
13:15, 16 апреля 2026
Главред "Сапы" не признала вину в даче взятки
Село Хосрех после снегопадов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:22, 16 апреля 2026
Сельчане в горах Дагестана подсчитывают ущерб от непогоды
Чиновники на фоне затопления. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:22, 16 апреля 2026
Жители поселка в Махачкале упрекнули чиновников в бездействии
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Дахадаевский район. Фото: https://t.me/dahad05/1700
16 апреля 2026, 15:14
178 человек эвакуированы из-за оползней в горном районе Дагестана

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 апреля 2026, 10:15
Госпитализированы двое пострадавших после налета БПЛА в Туапсе

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
16 апреля 2026, 01:29
Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 18:37
Приговор застройщику из Нальчика по делу о квартирах для сирот оставлен в силе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше