Кавказский узел

22:47, 16 апреля 2026

Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Момот и Александр Тайгунов из Камышинского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции  на Украине официально признаны убитыми не менее 1758 военнослужащих из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1756 бойцов из Волгоградской области.

Об открытии мемориальных досок в Дворянской школе убитым в военной операции Александру Момоту и Александру Тайгунову отчиталась сегодня администрация Камышинского района в своем Telegram-канале.

"Все они удостоены орденов Мужества посмертно", - говорится в сообщении администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1758 бойцов из Волгоградской области.

Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РоссииЧисло убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 4 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Андрей Марцинкевич.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
