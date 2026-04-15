Боец из Камышина убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Безрукавый убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1756 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1755 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит камышанин Андрей Безрукавый, 1989 года рождения, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

"Он ушел на боевое задание 15 марта текущего года и погиб 18 марта", - говорится в публикации.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 12 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Дмитрий Скорик.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.