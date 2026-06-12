Уроженец Ингушетии освобожден из миграционной тюрьмы в Хорватии

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Выходец из Ингушетии Магомед-Амин Гатагажев, который восемь месяцев провел под стражей в миграционной тюрьме в Хорватии, избежал экстрадиции в Россию и освободился, получив легальный статус в Боснии и Герцеговине.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний Магомед-Амин Гатагажев осенью 2025 года был задержан при пересечении границы Боснии и Хорватии на основании информации российских силовиков. В январе 50 просителей убежища из Дагестана, Чечни и Ингушетии, содержавшиеся вместе с Гатагажевым в миграционной тюрьме в Ежево в Хорватии, объявили голодовку в его поддержку - они требовали не допустить депортации Гатагажева и протестовали против бесчеловечного обращения со стороны тюремного персонала. Сам Гетагажев тоже проводил голодовку, но в начале февраля ему потребовалась помощь врачей. Молодой человек не смог продолжать голодовку и призвал земляков прекратить акцию протеста.

Гатагажев обвинен в РФ по статьям о публичных призывах к террористической деятельности (205.2 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании (208.2 УК РФ). По словам родных, мать увезла Магомед-Амина из России вместе с сестрой, когда дети были еще несовершеннолетними, и до 2025 года он жил и учился в Турции. При этом Малгобекский городской суд вынес заочное решение о его аресте еще 12 октября 2022 года, когда молодому человеку едва исполнилось 16 лет.

Магомед-Амин Гатагажев 9 июня вышел на свободу переехал в Боснию и Герцеговину к родным, сообщила сегодня правозащитница Роза Дунаева. Власти Боснии и Герцеговины предоставили ему и его семье убежище.

По словам Дунаевой, правовые основания для экстрадиции Гатагажева были сняты еще в апреле, но после этого он оставался под стражей еще два месяца. Правозащитники опасались его передачи через Сербию или другую третью страну с последующей выдачей России, говорится в публикации на ее странице в Facebook*.

Правозащитница опубликовала в соцсети фотографию освобожденного Гатагажева - на ней молодой человек стоит на улице возле административного здания, под флагами Боснии и Герцеговины.

Магомед-Амин Гатагажев является родным братом Лейлы Гатагажевой, которая в июне 2023 года была экстрадирована в Россию из Ирака. Лейла Гатагажева 2001 года рождения - мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Родственники увезли ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии на Ближний Восток и выдали там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков она уже отбыла пять лет заключения в тюрьме в Ираке.

Защита добивалась прекращения ее уголовного преследования в России, указывая, что в деле нет никаких доказательств ее вины. Впоследствии обвинение по террористической статье с Лейлы сняли.