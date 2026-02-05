×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:54, 5 февраля 2026

Выходцы с Северного Кавказа прекратили голодовку в хорватской миграционной тюрьме

Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженцу Ингушетии Магомеду-Амину Гатагажеву, которому грозит экстрадиция в Россию из Хорватии, после голодовки потребовалась помощь врачей. Земляки Гатагажева прекратили акцию протеста по его просьбе. 

Как писал "Кавказский узел", об объявлении голодовки уроженцами Северного Кавказа в миграционной тюрьме в Ежево с 19 января сообщила ранее правозащитница Роза Дунаева. Около 50 просителей убежища из Дагестана, Чечни и Ингушетии протестовали таким образом против бесчеловечного обращения в учреждении и против запланированной депортации 19-летнего Магомеда-Амина Гатагажева. В России Гатагажеву предъявлены обвинения по террористическим статьям. 

Голодовка уроженцев Северного Кавказа в миграционной тюрьме Ежево в Хорватии прекращена по просьбе Магомеда-Амина Гатагажева: молодой человек, который сам участвовал в акции, не смог продолжать ее из-за резкого ухудшения состояния здоровья, сообщило 4 февраля издание “Новый Дош”. 

“После оказания медпомощи он попросил протестующих прекратить акцию, выразив им благодарность за поддержку”, - говорится в публикации. 

Магомед-Амин Гатагажев. Фото: ЦЗПЧ "Мемориал"*Состояние Гатагажева во время голодовки ухудшилось, поскольку он страдает диабетом, уточнила правозащитница Роза Дунаева. “У него сильно упал уровень сахара в крови, из-за чего был вызван врач. Ему потребовалась медицинская помощь”, - цитирует ее слова 4 февраля “Фортанга”. 

По словам Дунаевой, отношение хорватских надзирателей к Гатагажеву “остается напряженным” из-за огласки деталей его дела. Правозащитники продолжают добиваться отмены решения о его экстрадиции. “На него повесили вещи, которые он не мог совершить в силу возраста. То, что ему вменяют, противоречит логике и здравому смыслу”, - добавила правозащитница.

Следствие утверждает, что он “вступил в вооруженное формирование в возрасте 13-14 лет”, однако не предоставляет защите материалы, на которых основано дело против него, в связи с чем адвокат считает преследование Гатагажева политическим, отмечается в публикации правозащитного центра “Мемориал”*.

Защита высказывает серьезные опасения за жизнь Гатагажева в случае его выдачи России. По словам родных, мать увезла Магомед-Амина из России вместе с сестрой, когда дети были еще несовершеннолетними, и до 2025 года он жил и учился в Турции. При этом Малгобекский городской суд вынес заочное решение о его аресте еще 12 октября 2022 года, когда молодому человеку едва исполнилось 16 лет. 

Магомед-Амин Гатагажев является родным братом Лейлы Гатагажевой, которая в июне 2023 года была экстрадирована в Россию из Ирака. Лейла Гатагажева 2001 года рождения - мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Родственники увезли ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии на Ближний Восток и выдали там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков она уже отбыла пять лет заключения в тюрьме в Ираке.

Защита добивалась прекращения ее уголовного преследования в России, указывая, что в деле нет никаких доказательств ее вины. Впоследствии обвинение по террористической статье с Лейлы сняли, отмечают правозащитники. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:55, 5 февраля 2026
Шесть бойцов из Дагестана убиты на Украине
22:54, 4 февраля 2026
Суд на Кубани вынес приговор за финансирование запрещенной организации
21:04, 4 февраля 2026
Дошкольники из Параула выписаны из больницы
20:18, 4 февраля 2026
ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в колонии на Кубани
18:53, 4 февраля 2026
Жительнице Дагестана ужесточено обвинение по террористическим статьям
10:53, 4 февраля 2026
Боец из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
Новости
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.12.25, https://t.me/mod_russia/59569.
15:54, 20 декабря 2025
Официальные потери юга России в зоне СВО превысили 8300
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
00:40, 9 декабря 2025
Три аэропорта на Северном Кавказе закрыты Росавиацией
Муртазали Гасангусейнов на одиночном пикете. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
01:28, 24 ноября 2025
За неделю с 17 по 23 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и Юге России жертв не зафиксировано
Передача задержанного. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:21, 19 ноября 2025
За неделю с 10 по 16 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Батлухский и муфтий Дагестана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Жители горного села несут покойного. 4 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/9844
04 февраля 2026, 19:53
Жителям горного села в Дагестане пришлось несколько километров нести покойного

Женщина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 февраля 2026, 17:53
Силовики сообщили о втором за неделю убийстве многодетной матери в Дагестане

Артемий Останин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 февраля 2026, 15:53
Стендапер Останин приговорен к длительному сроку за шутки

Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев. Фото: Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
04 февраля 2026, 12:48
Торговое сотрудничество стало темой обсуждения на встрече Алиева и Пашиняна

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше