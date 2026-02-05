Выходцы с Северного Кавказа прекратили голодовку в хорватской миграционной тюрьме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженцу Ингушетии Магомеду-Амину Гатагажеву, которому грозит экстрадиция в Россию из Хорватии, после голодовки потребовалась помощь врачей. Земляки Гатагажева прекратили акцию протеста по его просьбе.

Как писал "Кавказский узел", об объявлении голодовки уроженцами Северного Кавказа в миграционной тюрьме в Ежево с 19 января сообщила ранее правозащитница Роза Дунаева. Около 50 просителей убежища из Дагестана, Чечни и Ингушетии протестовали таким образом против бесчеловечного обращения в учреждении и против запланированной депортации 19-летнего Магомеда-Амина Гатагажева. В России Гатагажеву предъявлены обвинения по террористическим статьям.

Голодовка уроженцев Северного Кавказа в миграционной тюрьме Ежево в Хорватии прекращена по просьбе Магомеда-Амина Гатагажева: молодой человек, который сам участвовал в акции, не смог продолжать ее из-за резкого ухудшения состояния здоровья, сообщило 4 февраля издание “Новый Дош”.

“После оказания медпомощи он попросил протестующих прекратить акцию, выразив им благодарность за поддержку”, - говорится в публикации.

Состояние Гатагажева во время голодовки ухудшилось, поскольку он страдает диабетом, уточнила правозащитница Роза Дунаева. “У него сильно упал уровень сахара в крови, из-за чего был вызван врач. Ему потребовалась медицинская помощь”, - цитирует ее слова 4 февраля “Фортанга”.

По словам Дунаевой, отношение хорватских надзирателей к Гатагажеву “остается напряженным” из-за огласки деталей его дела. Правозащитники продолжают добиваться отмены решения о его экстрадиции. “На него повесили вещи, которые он не мог совершить в силу возраста. То, что ему вменяют, противоречит логике и здравому смыслу”, - добавила правозащитница.

Следствие утверждает, что он “вступил в вооруженное формирование в возрасте 13-14 лет”, однако не предоставляет защите материалы, на которых основано дело против него, в связи с чем адвокат считает преследование Гатагажева политическим, отмечается в публикации правозащитного центра “Мемориал”*.

Защита высказывает серьезные опасения за жизнь Гатагажева в случае его выдачи России. По словам родных, мать увезла Магомед-Амина из России вместе с сестрой, когда дети были еще несовершеннолетними, и до 2025 года он жил и учился в Турции. При этом Малгобекский городской суд вынес заочное решение о его аресте еще 12 октября 2022 года, когда молодому человеку едва исполнилось 16 лет.

Магомед-Амин Гатагажев является родным братом Лейлы Гатагажевой, которая в июне 2023 года была экстрадирована в Россию из Ирака. Лейла Гатагажева 2001 года рождения - мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Родственники увезли ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии на Ближний Восток и выдали там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков она уже отбыла пять лет заключения в тюрьме в Ираке.

Защита добивалась прекращения ее уголовного преследования в России, указывая, что в деле нет никаких доказательств ее вины. Впоследствии обвинение по террористической статье с Лейлы сняли, отмечают правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.