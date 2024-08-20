Обращение Ганнушкиной* в защиту Гатагажевой привело к административному делу

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Прокуратура составила административный протокол о неисполнении обязанностей иностранного агента на правозащитницу Светлану Ганнушкину*, которая, пересылая в личной переписке информацию по делу жительницы Ингушетии Лейлы Гатагажевой, не указала свой статус.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня стало известно, что суд отпустил под подписку о невыезде уроженку Ингушетии Лейлу Гатагажеву, обвиняемую в причастности к сирийским боевикам, после того как 17 июня истек срок ее домашнего ареста. Решение суда отпустить Лейлу Гатагажеву под подписку о невыезде дало надежду, что уголовное преследование по обвинению в причастности к боевикам в Сирии будет прекращено, заявили адвокаты. Гатагажева находится дома с детьми, теперь ей надо восстановить все документы, рассказал ее родственник.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения – мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Родственники увезли ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии на Ближний Восток и выдали там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"** она уже отбыла пять лет заключения в тюрьме в Ираке, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

Заместитель Басманного межрайонного прокурора Е. Б. Понамарев вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении правозащитницы Светланы Ганнушкиной*. Понамарев посчитал, что Ганнушкина совершила административное правонарушение, не указав в переписке с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой факт своего "иноагентства", говорится в материале журналистки Елены Милашиной, подготовленном для Центра защиты прав человека "Мемориал"* .

Прокурор в своем постановлении указал, что Ганнушкина* переслала со своей личной почты на личную почту уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой прикрепленным файлом справочную информацию Центра "Мемориал"* о деле 23-летней жительницы Ингушетии Лейлы Гатагажевой. В письме Ганнушкина* попросила Татьяну Москалькову обратить внимание на этот случай, указав, что жительница Ингушетии Лейла Гатагажева — молодая мама, самостоятельно воспитывающая двоих детей.

Ганнушкина* полагает, что сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека переслали эту справку вместе со своим сопроводительным письмом в ингушскую прокуратуру. При этом они, очевидно, указали, что действуют на основании обращения, поступившего уполномоченному по правам человека от Светланы Ганнушкиной*, но забыли упомянуть тот факт, что Минюст считает Ганнушкину "иностранным агентом". Напрямую она в ингушскую прокуратуру не обращалась.

Тем не менее, сотрудники прокуратуры Ингушетии, не обнаружив в сопроводительном письме, поступившем им из аппарата Татьяны Москальковой, упоминания того, что Ганнушкина* — иностранный агент, усмотрели в этом административное правонарушение и обратились в московскую прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении правозащитницы на предмет нарушения ею обязанностей "иностранного агента" (статья 9 КоАП).

Басманная прокуратура, которая на протяжении трех месяцев проводила проверку, пришла к выводу, что, переслав со своей личной почты на личную почту Татьяны Москальковой неподписанный документ, Светлана Ганнушкина* нарушила федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и подлежит к привлечению к административной ответственности.

Ганнушкина* сообщила, что написала Москальковой личное письмо. "На ее личную, а не служебную почту. Мне кажется, закон не обязывает меня маркировать себя "иностранным агентом" в личной переписке. По крайней мере, о таком требовании в законе ничего не написано. Кроме того, никаких требований маркировки в нашей личной переписке Татьяна Николаевна никогда мне не предъявляла", - заявила правозащитница.

Милашина связала административный протокол против правозащитницы с местью за огласку. "В этом деле, инициированном ФСБ на пустом месте, глубоко увязли не только ингушский Следственный комитет и органы прокуратуры, но и ингушская судебная система, которая, не имея на это никаких законных оснований, постоянно меняет Гатагажевой меру пресечения — отправляет то в СИЗО, то под домашний арест. Когда Светлана Ганнушкина* переслала информацию о Гатагажевой Татьяне Москальковой, она, очевидно, сделала то, чего больше всего опасались республиканские силовые ведомства — предала это скандальное дело федеральной огласке. В отместку ингушская прокуратура написала донос на Светлану Ганнушкину*, как "иностранного агента", не исполняющего свои обязанности", — написала она.

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* внесены в реестр иноагентов.

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