Смягчение меры пресечения Гатагажевой обнадежило ее адвокатов 

20 июня 2024, 13:33

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Решение суда отпустить Лейлу Гатагажеву под подписку о невыезде дало надежду, что уголовное преследование по обвинению в причастности к боевикам в Сирии будет прекращено, заявили адвокаты. Гатагажева находится дома с детьми, теперь ей надо восстановить все документы, рассказал ее родственник.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июня стало известно, что суд отпустил под подписку о невыезде уроженку Ингушетии Лейлу Гатагажеву, обвиняемую в причастности к сирийским боевикам, после того, как 17 июня истек срок ее домашнего ареста.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения – мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Родственники увезли ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии на Ближний Восток и выдали там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"* она уже отбыла пять лет заключения в тюрьме в Ираке, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

После того, как суд отпустил Лейлу Гатагажеву под подписку о невыезде, у ее защиты есть надежда, что уголовное преследование в отношении нее будет прекращено, заявил адвокат Гатагажевой Алауди Мусаев.

"Прокурор отказался утвердить обвинительное заключение. Он вернул дело следователю с формулировкой "для устранения препятствий при рассмотрении судом", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, устранить препятствия, о которых идет речь, не представляется возможным.

Прокурор выдвинул ряд требований для внесения исправлений в дело Гатагажевой, отметил другой ее адвокат Муслим Янгульбаев.

"Если следователь сумеет их исправить, то дело конечно должно быть направлено в суд. Или дело может быть прекращено на стадии предварительного следствия", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат заявил, что сомнения в объективности следствия. "Если бы хотели бы уже прекратили следствие. Я ещё раньше подал заявление о превышении должностных полномочий следователями и судьёй. И сейчас уже идёт проверка дослесдственная", – пояснил он.

Янгульбаев пояснил, что если следствие ведётся более одного года, то на больший срок его продлевает глава Следкома Александр Бастрыкин. Следствие по делу Гатагажевой, которое, по его словам, является шаблонным, не смогло уложиться в один год. Адвокат заявил, что для того, чтобы скрыть нарушения, дело было направлено руководителю районного управления Следкома.

"Руководитель возвращает дело будто для устранения недочётов и продевается срок следствия на один месяц. При этом ни защиту, ни обвиняемую не уведомляют об этом и не ознакамливают с результатами дела", – пояснил адвокат.

Он заявил, что руководитель следственного управления по Малгобекскому району не имел права продлевать сроки следствия, а судья не имела права принимать к рассмотрению ходатайство.

Защита Гатагажевой ещё до окончания следствия подавала ходатайство на проведение психолого-психиатрической экспертизы, но она проведена не была, отметила другая защитница Гатагажевой Рамина Лабазанова. Следствие должно теперь провести эту экспертизу, сказала адвокат.

Состояние Гатагажевой нормальное, отметила она. "Сможет получить лечение и все другие услуги", – сказала Лабазанова корреспонденту "Кавказского узла".

Гатагажева находится дома, она проводит время с детьми. Она планирует пройти обследование и лечение после того, как получит документы, рассказал ее дядя Беслан Гатагажев.

"Ей надо получить паспорт и другие необходимые документы. У неё же не было никаких документов, как она вернулась. Как получим, пойдём в местную больницу для обследования и лечения", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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