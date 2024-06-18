Гатагажева отпущена под подписку о невыезде

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Срок домашнего ареста уроженки Ингушетии Лейлы Гатагажевой, обвиняемой в причастности к сирийским боевикам, истек 17 июня, суд отпустил ее под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", в феврале следствие исключило статью о пособничестве террористической деятельности из обвинения уроженке Ингушетии Лейле Гатагажевой, теперь ее обвиняют только в участии в незаконном вооруженном формировании. 27 апреля суд постановил перевести ее под домашний арест, и Гатагажева вернулась в Малгобек из пятигорского изолятора, сообщили правозащитники. 14 мая Верховный суд Ингушетии удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение меры пресечения Лейле Гатагажевой и во второй раз возвратил девушку в СИЗО. Ее защита сочла возврат в СИЗО неоправданной жестокостью. 24 мая Гатагажеву новь отпустили под домашний арест. По мнению адвоката Алауди Мусаева, решение отпустить Гатагажеву под домашний арест все равно является нарушением закона, так как срок следствия завершен.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (часть 2 статьи 208 УК РФ). Родственники увезли ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии на Ближний Восток и выдали там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"* она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

17 июня Лейле Гатагажевой вновь изменили меру пресечения, назначив ей подписку о невыезде, сообщил "Центр защиты прав человека "Мемориал"**.

По словам адвоката Рамины Лабазановой, срок домашнего ареста Гатагажевой истек 17 июня, а у следствия не было законных оснований обратиться в суд для продления меры пресечения. "Оставалось только отпустить ее под подписку", - отметила адвокат.

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