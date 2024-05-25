Лейла Гатагажева вновь отпущена под домашний арест

25 мая 2024, 02:29

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Несмотря на то, что решение отпустить уроженку Ингушетии Лейлу Гатагажеву под домашний арест принято в ее пользу, оно все равно является нарушением закона, так как срок следствия завершен и ей вообще не могли избирать меру пресечения, заявил адвокат Алауди Мусаев.

Как писал "Кавказский узел", в феврале следствие исключило статью о пособничестве террористической деятельности из обвинения уроженке Ингушетии Лейле Гатагажевой, теперь ее обвиняют только в участии в незаконном вооруженном формировании. 27 апреля суд постановил перевести ее под домашний арест, и Гатагажева вернулась в Малгобек из пятигорского изолятора, сообщили правозащитники. 14 мая Верховный суд Ингушетии удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение меры пресечения Лейле Гатагажевой и во второй раз возвратил девушку в СИЗО. Ее защита сочла возврат в СИЗО неоправданной жестокостью.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (часть 2 статьи 208 УК РФ). Родственники увезли ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии на Ближний Восток и выдали там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"* она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела. Лейлу Гатагажеву 24 мая вновь выпустили под домашний арест. По словам адвоката Алауди Мусаева, это решение хотя и принято в пользу его подзащитной, но является нарушением закона, так как срок следствия завершён и Гатагажевой не могли вообще избирать меру пресечения. «Мы будем обжаловать и это решение. Потому что её должны были отпустить вообще без избрания меры пресечения. Потому что 30 апреля истёк срок следствия, он не был продлён. И все последующие задержания, аресты и тому подобное - все они незаконны. Прокуратура в своём представлении вообще хотела, чтобы Гатагажеву заключили под стражу. Но назначили домашний арест до 14 июня. После этого Гатагажеву должны освободить полностью», - сказал Мусаев корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, вокруг заседания об избрании меры пресечения развернулась целая «история Санта-Барбары". "23 мая неожиданно, от стороннего источника, не из суда адвокаты Гатагажевой узнали, что в Малгобекском суде состоится заседание об избрании меры пресечения. Нас трое адвокатов выехали туда. Благо мы находились недалеко. Приехав в суд, узнали, что рассматривать дело будет вновь судья Чапанова, которая уже принимала решение в предыдущий раз. Наряду с прокуратурой мы тоже обжаловали решение в ВС РИ (о домашнем аресте). Потому что судья вообще не имела право избирать любую меру пресечения. Так как срок следствия 12 месяцев истёк. И этот срок не был продлён председателем СК или в судебном порядке. Тогда в ходе рассмотрения мы заявили сообщение о преступлении со стороны следователя, который сфальсифицировал материалы и вынес постановление. В суде было установлено, что срок следствия не продлён по истечении 12 месяца, как того требует закон. Затем в Верховном суде Ингушетии мы также сделали сообщение о преступлении со стороны следователя, прокурора и судьи. Но судья ВС РИ, отменив постановление о домашнем аресте, взял под стражу Гатагажеву. А это тоже преступление. Поэтому 23 мая мы обратились в адрес председателя СК РФ о преступлении со стороны должностных лиц. Как раз в то время, когда сдали заявления, получили информацию о назначении судебного заседания. Нас предупредили не за неделю и даже не за день», - рассказал Мусаев.

По его словам, заседание не началось и, прождав до 18 часов, они пришли к председателю суда и заявили отвод судье. «Во-первых, потому что она наш процессуальный оппонент из-за нашего сообщения о преступлении. Во-вторых, срок следствия истёк и никто не может продлевать меру пресечения. При этом случайно, в приемной мы стали свидетелями разговора двух судей Малгобекского суда с их куратором их Верховного суда Ингушетии. Он давил на них, требуя, чтобы они приняли решение о заключении под стражу», - продолжил рассказа Мусаев.

В итоге отвод был принят и 24 мая состоялось заседание, другой судья постановила отпустить Гатагажеву под домашний арест. «Как говорится, в степи и жук мясо», - сказал Мусаев.

По его мнению, дело Гатагажевой может не дойти до рассмотрения по существу. «Прокуратура не утвердила обвинительное заключение. И хочет вернуть на доследование дело. А следователь оспаривает это, не хочет доследования. Но принимать дело в таком виде для суда самоубийственно. Поэтому, скорее всего, дело вернут на доследование. А там, возможно, и мы так считаем, должно быть, дело может быть прекращено», - считает Мусаев.

В Сирии мать и дочь Гатагажевы никогда не были, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рамина Лабазанова.

«Лейлу вывезла мать и дядя в Ирак. У правоохранительных органов есть, конечно, вопросы к ним. Но дяди уже нет в живых, а мама Лейлы находится в розыске. В РФ она не возвращалась. Дети проживали с бабушкой», - пояснила она.

Мы редко сталкиваемся, чтобы кого-то вынуждали выходить замуж до 18 лет

Сам по себе вывоз матерью несовершеннолетней дочери в другую страну не является преступлением, отметила координатор движения "Марем" Катерина Нерозникова.

«Выезжая за границу, мать Лейлы могла взять её. Наше правоприменение не позволяет узнавать у ребенка о желании уезжать. Что касается выдачи замуж в таком возрасте, то по российским законам это правонарушение. Это являлось бы преступлением, если это происходило на территории России и можно было бы доказать принуждение к замужеству. А как по законам Ирака - я не знаю. Можно ли это назвать рабством? Наверное. Это ситуация бесправия, близкая к рабству. Потому что она не имела прав выбора ехать или не ехать с матерью. И очень сомнительно, что у неё был выбор, выходить замуж или нет, рожать детей или нет в таком возрасте", - рассказала Нерозникова.

По ее словам, в регионах СКФО проблемы принуждения к ранним бракам почти нет. "Мы редко сталкиваемся, чтобы кого-то вынуждали выходить замуж до 18 лет. Но браки по принуждению девушек старше 18 лет бывают. Когда девушек родители без её согласия хотят выдать замуж. Вплоть до того, что девушку, живущую за рубежом, обманом приглашают на родину и там выдают принудительно замуж. В "Марем" каждое третье обращение касается принуждения к браку", - отметила Нерозникова.

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