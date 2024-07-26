Адвокаты обжалуют отказ расследовать нападение на корреспондента "Кавказского узла" в Ингушетии

26 июля 2024, 22:49

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Следователи в Ингушетии отказались возбуждать уголовное дело о нападении на журналистку "Кавказского узла" Алену Садовскую в октябре 2023 года и не предоставили ее адвокату запрошенных материалов проверки.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября 2023 года журналистка "Кавказского узла" Алена Садовская и ее коллега Лилиан Рубцова подверглись нападению в Ингушетии, когда приехали готовить материал о побеге от домашнего насилия Марины Яндиевой. Затем журналистки были задержаны силовиками, после опроса их отпустили. После освобождения Садовскую с сопровождением довезли до границы Ингушетии с Северной Осетией.

Корреспондент "Кавказского узла" Алена Садовская находилась в Ингушетии в командировке и была задержана при выполнении редакционного задания. При себе Садовская, помимо редакционного задания, также имела пресс-карту - несмотря на это, ее доставили в ГУВД по Назрани.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Садовская получила спустя девять месяцев после нападения. Следствие не предоставило адвокату Басиру Оздоеву, привлеченному "Кавказским узлом" к защите журналистки, запрошенные материалы, на основании которых это постановление было принято.

"Я просил прислать именно отказной материал: опросы участников инцидента, опросы сотрудников и оперативников, которые задерживали участников инцидента и опрашивали их, протокол осмотра изъятого телефона. Вместо этого они прислали только постановление об отказе в возбуждении дела. Пока постановление не обжаловано, так как я не получил весь отказной материал. Я написал второе заявление, чтобы ознакомили со всем материалом - чтобы обоснованно обжаловать, мне нужен полный материал проверки, которую они провели. Как только я его получу, сразу же подадим на обжалование. Исходя из этих материалов, я пойму, на что нужно будет обратить внимание и сделать акцент в жалобе", - пояснил Оздоев "Кавказскому узлу".

Адвокат отметил, что Уголовно-процессуальный кодекс не устанавливает специальных сроков ответа на жалобу в случае доследственной проверки. "Поэтому здесь действует общий порядок с ответом в срок до 30 дней", - отметил он.

Адвокат Ирина Бирюкова, которую Алене Садовской предоставила организация "Общественный вердикт"*, также получила постановление об отказе в возбуждении дела и подготовила жалобу на него.

"Жалоба будет направлена в понедельник, 29 июля. Поскольку отказ в возбуждении уголовного дела скорее формальный, чем по существу, на этом этапе дополнительных документов не потребуется. Но в дальнейшем, если вновь будет отказ в возбуждении уголовного дела уже по существу, безусловно, мы будем запрашивать материалы доследственной проверки для ознакомления, чтобы убедиться, что все обстоятельства следствием были изучены и приняты во внимание", - сказала она "Кавказскому узлу".

В "Общественном вердикте"* интерес к делу Садовской пояснили сложившимся положением дел с правами журналистов.

"Это дело интересно нам тем, что в настоящий момент у нас большие проблемы со свободой слова, она и так сейчас в трудном положении. Готовить и публиковать материалы, которые идут вразрез с официальной линией, достаточно сложно. Независимые журналисты подвергаются большим рискам. Это дело важно для тех, кто пытается защищать права человека и других журналистов, которые дают объективную картину происходящих событий. Писать о событиях на Северном Кавказе, о людях власти - это очень смелый поступок, и когда происходит воспрепятствование деятельности журналиста, мы не можем остаться в стороне", - заявил представитель организации "Кавказскому узлу", отметив, что дело Садовской стало первым делом такого рода в их практике.

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