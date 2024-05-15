Защита Лейлы Гатагажевой сочла неоправданной жестокостью ее возврат в СИЗО

15 мая 2024, 03:29

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Лейла Гатагажева, которой второй раз подряд вернули из-под домашнего ареста в следственный изолятор, нуждается в лечении, ее здоровье было подорвано еще в иракской тюрьме, заявили родственник и адвокаты. Расследование дела Гатагажевой завершено и в материалах дела нет никаких доказательств ее вины, подчеркнула защита.

Как писал "Кавказский узел", в феврале следствие исключило статью о пособничестве террористической деятельности из обвинения уроженке Ингушетии Лейле Гатагажевой, теперь ее обвиняют только в участии в незаконном вооруженном формировании. 27 апреля суд постановил перевести ее под домашний арест и Гатагажева вернулась в Малгобек из пятигорского изолятора, сообщили правозащитники. 14 мая Верховный суд Ингушетии удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение меры пресечения Лейле Гатагажевой и во второй раз возвратил девушку в СИЗО.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (часть 2 статьи 208 УК РФ). Родственники увезли ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии на Ближний Восток и выдали там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"* она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

Лейла Гатагажева, которую 14 мая вновь взяли под стражу в зале Верховного суда Ингушетии, после смягчения меры пресечения успела побыть дома всего две недели, сообщил адвокат Алауди Мусаев.

«Прокуратура обжаловала решение судьи о том, чтобы отпустить из-под стражи Гатагажеву. Верховный суд Ингушетии отменил постановление Малогбекского горсуда об отказе в продлении содержания под стражей. Пока она была в СИЗО, дети жили дети в Малгобеке у бабушки, матери Лейлы», - сказал адвокат корреспонденту “Кавказского узла”.

Мусаев отметил, что расследование дела Гатагажевой уже завершено. «Мы ознакомились с материалами уголовного дела, теперь оно должно быть направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», - пояснил он.

Алауди Мусаев подчеркнул, что в материалах дела нет никаких доказательств вины Гатагажевой.

«В Сирии Гатагажева никогда не была. Нет доказательств, что она заранее знала, что ее муж является участником НВФ. Она была в Ираке, где отбыла наказание. Первое дело было возбуждено после трех лет ее нахождения в иракской тюрьме. Там, в Ираке, ее осудили по статье, аналогичной статье 205 российского УК. Только когда в РФ узнали, что Гатагажева находится в иракской тюрьме, ее объявили в розыск с грубым нарушением закона. Потому что нельзя объявлять в розыск человека, когда известно, где он находится», - рассказал Мусаев.

Защита Лейлы добилась исключения из ее дела обвинения по статье 205, указав, что девушка отбыла наказание в Ираке по аналогичной статье. «Но при этом ей добавили обвинение по статье 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Это произошло после шести лет нахождения Гатагажевой в тюрьме», - пояснил Мусаев.

Адвокат выразил надежду, что суд убедится в невиновности его подзащитной.

«По иракскому закону ее судили именно за то, что она была женой члена ИГИЛ*, родила двух детей, стирала, готовила ему и так далее, но по российскому закону за это ее невозможно осудить. Кстати, ни иракские суды, ни российские не выносили приговор мужу Гатагажевой, чтобы признать его членом ИГИЛ*. Тем более, она сама сдалась иракским властям, а это и по российскому закону влечет освобождение от наказания, если человек добровольно сдается. Гатагажеву привезли спецрейсом из Ирака в прошлом году после того, как она отбыла наказание в иракской тюрьме», - напомнил Мусаев.

Он добавил, что Лейле не было 14 лет, когда родственники выдали ее замуж, “фактически отдав в рабство”. В 14 лет она родила первого ребенка, в 15 лет - второго, и не имела возможности куда-либо уйти. Защитник посетовал, что суд в первую очередь склонен оценивать статью обвинения, а не доказательства причастности того или иного человека к вмененному преступлению.

Гатагажева провела шесть лет в иракской тюрьме и почти девять месяцев - в заключении в РФ, ее здоровье сильно подорвано и она нуждается в медицинской помощи, указала адвокат Рамина Лабазанова, которая также защищает Лейлу.

“Она буквально в 13-14 лет первого ребенка родила, много лет находилась в заключении, часто в антисанитарных условиях. У нее масса болезней, в том числе грыжа. В СИЗО был подготовлен пакет документов, ее необходимо было положить в больницу, но теперь это невозможно», - сказала адвокат Лабазанова.

Он напомнила, что Гатагажеву дважды освобождали из СИЗО под домашний арест, причем в декабре 2023 года о смягчении меры пресечения для Лейлы ходатайствовал и следователь.

29 декабря 2023 года Малгобекский горсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Лейлы Гатагажевой с содержания под стражей на домашний арест вопреки требованию следствия. Однако 1 февраля суд по настоянию прокурора перевел Гатагажеву обратно в следственный изолятор.

“Но в феврале 2024 года прокуратура опротестовала и ее вновь поместили в СИЗО. В конце апреля, по завершении следствия, суд отказался продлить содержание под стражей и сейчас опять прокуратура обжаловала. Не было никаких оснований возвращать ее в СИЗО. Находясь там, она с детьми не могла общаться. Только зимой она месяц была дома и сейчас около двух недель», - посетовала Лабазанова.

Условия в СИЗО Пятигорска были для Гатагажевой сравнительно более приемлемыми чем в СИЗО в Северной Осетии или в ИВС в Малгобеке. «На следственные действия Лейлу привозили в Малгобек и она неделю порой пребывала в ИВС, совсем одна на всем этаже. Сейчас она пока тоже в ИВС», - рассказала Лабазанова.

По словам адвоката, в ближайшее время защита подаст кассацию на решение Верховного суда Ингушетии. Кроме того, до 25 мая суд еще раз должен провести заседание по избранию меры пресечения

Дядя Лейлы Беслан Гатагажев также сильно огорчен ее возвращением в СИЗО. “Детям 8 и 7 лет, они чувствуют себя нормально. С утра детей провела в школу, пришла в суд и ее вновь взяли под стражу. Мы надеялись, что когда подготовят документы, она сможет пойти в больницу”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

И адвокаты, и родственники утверждают, что проблем с адаптацией у детей Гатагажевой нет и угроз лишения родительских прав она не получала.

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