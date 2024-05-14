Суд вернул Гатагажеву в СИЗО

14 мая 2024, 18:43

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Верховный суд Ингушетии на сегодняшнем заседании удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение меры пресечения обвиняемой в причастности к сирийским боевикам Лейле Гатагажевой и во второй раз возвратил девушку в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в феврале следствие исключило статью о пособничестве террористической деятельности из обвинения уроженке Ингушетии Лейле Гатагажевой, теперь ее обвиняют только в участии в незаконном вооруженном формировании. 29 февраля стало известно, что суд продлил срок ареста Гатагажевой. 27 апреля суд постановил перевести ее под домашний арест. Гатагажева вернулась в Малгобек из пятигорского изолятора, сообщили правозащитники.

Лейла Гатагажева, 2001 года рождения - мать двоих детей, она была обвинена в пособничестве террористической деятельности (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии (часть 2 статьи 208 УК РФ). Мать Лейлы увезла ее в 12-летнем возрасте из Ингушетии в Сирию и выдала там замуж, когда ей исполнилось 13 лет. По аналогичному обвинению в работе на боевиков "Исламского государства"* она уже отсидела пять лет в иракской тюрьме, заявила защита, которая добивается прекращения уголовного дела.

Верховный суд Ингушетии удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение меры пресечения Лейле Гатагажевой и вернул молодую мать двоих детей в следственный изолятор Лейлу Гатагажеву, Решение вынес судья судья Алий Оздоев, сообщил сегодня "Центр защиты прав человека "Мемориал"**.

Напомним, 29 декабря 2023 года Малгобекский горсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для Лейлы Гатагажевой с содержания под стражей на домашний арест вопреки требованию следствия. Однако 1 февраля суд по настоянию прокурора перевел Гатагажеву обратно в следственный изолятор.

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