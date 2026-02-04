Боец из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Щегляев из Ики-Бурульского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 210 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 209 бойцов из Калмыкии.

3 февраля орден Мужества был передан семье Валерия Щегляева, убитого в военной оперкации на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Ики-Бурульского района.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 210 бойцов из Калмыкии.

Ранее о смерти бойцов из Ики-Бурульского района стало известно 3 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Баатр Акаев и Сергей Кравченко.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.