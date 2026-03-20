×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:54, 20 марта 2026

Более 2,8 тысячи человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://news.day.az/society/1823344.html#1823344-8

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 28 февраля из Ирана В Азербайджан эвакуированы 470 граждан Азербайджана, 323 - России, 16 Грузии, Всего через границу Ирана и Азербайджана пропущены 2 853 человека.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 14 марта через наземную границу Ирана и Азербайджана были эвакуированы 2360 человек, в том числе 300 граждан России.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке (с 8:00 28 февраля по 10:00 20 марта) из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 853 гражданина 75 стран,в том числе 470 граждан Азербайджана, сообщило сегодня Report.

Из граждан иностранных стран через границу Ирана и Азербайджана перешли 720 граждан Китая, 323 - России, 195 - Бангладеш, 184 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 122 - Индии, 72 - Омана, 68 - Индонезии, 49 - Ирана, 44 - Италии, 28 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 20 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Грузии, 14 - Узбекистана, по 13 - Польши, Швейцарии и Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана и Мексики, по 10 граждан - Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, 9 - США, по 8 - Бразилии и Судана, по 6 - Словакии, Бельгии, Румынии и ОАЭ.

Кроме того, среди эвакуированных: по 5 граждан - Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции; по 4 - Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 - Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра и Словении.

Также эвакуированы по одному гражданину Туниса, ЮАР, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики, говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:33, 14 марта 2026
Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян достигло 300
Женщина на погранпереходе из Ирана в Азербайджан. Фото: АПА https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/iz-irana-cerez-azerbaidzanskuyu-granicu-do-six-por-evakuirovany-1873-celoveka-obnovleno-1-639771
14:00, 8 марта 2026
Число эвакуированных из Ирана граждан Азербайджана превысило 300
Заключенный в больнице. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:50, 31 декабря 2025
Вынесен приговор фигурантам дела о пытках выходцев с Кавказа в саратовской тюремной больнице
Политзаключенные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 31 октября 2025
Совет Европы и ОБСЕ напомнили о политзаключенных в Азербайджане и Грузии
Тбилиси. Фото: dare from tbilisi, Georgia https://commons.wikimedia.org/
13:55, 17 сентября 2025
Минфин Грузии отчитался о полной выплате долга России
Персоналии
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
12:18, 18 марта 2026
Илия II
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
Соборная мечеть в Выползовом переулке, Москва. Фото Ильи Варламова. http://ukrlife.net/musulmanskiy-prazdnik-uraza-bayram-v-moskve-40-foto/ Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Безналичная оплата. Фото: naipo.de / Unsplash.com
20 марта 2026, 03:06
Ограничения связи ударили по бизнесу в Махачкале

Активисты с флагами на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
19 марта 2026, 22:12
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились в 477-й день подряд

Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 марта 2026, 19:32
Дата Ураза-байрама совпала во всех регионах юга России

Большой Утриш. Фото Андрея Маковозова Юга.ру
19 марта 2026, 15:38
Галечные пляжи Анапы исключены из зоны чрезвычайной ситуации

Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Показать больше