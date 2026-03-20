Более 2,8 тысячи человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

С 28 февраля из Ирана В Азербайджан эвакуированы 470 граждан Азербайджана, 323 - России, 16 Грузии, Всего через границу Ирана и Азербайджана пропущены 2 853 человека.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 14 марта через наземную границу Ирана и Азербайджана были эвакуированы 2360 человек, в том числе 300 граждан России.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке (с 8:00 28 февраля по 10:00 20 марта) из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2 853 гражданина 75 стран,в том числе 470 граждан Азербайджана, сообщило сегодня Report.

Из граждан иностранных стран через границу Ирана и Азербайджана перешли 720 граждан Китая, 323 - России, 195 - Бангладеш, 184 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 122 - Индии, 72 - Омана, 68 - Индонезии, 49 - Ирана, 44 - Италии, 28 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 20 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Грузии, 14 - Узбекистана, по 13 - Польши, Швейцарии и Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана и Мексики, по 10 граждан - Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, 9 - США, по 8 - Бразилии и Судана, по 6 - Словакии, Бельгии, Румынии и ОАЭ.

Кроме того, среди эвакуированных: по 5 граждан - Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции; по 4 - Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 - Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра и Словении.

Также эвакуированы по одному гражданину Туниса, ЮАР, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики, говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

