15:34, 28 февраля 2026

В Азербайджане на фоне военных действий в Иране приостановлены рейсы в Нахичевань

Автобус в Азербайджане. Скриншот фото https://vk.com/wall-23232544_5131691.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за военных действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через эту страну между Баку и Нахчыванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам страны воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Как писал "Кавказский узел", на фоне обострения отношений между Ираном и США ведутся переговоры между властями Азербайджана и Ирана. Баку заявил об отказе использовать свою территорию для удара по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности способствовать снятию напряженности.

Отношения Баку и Тегерана остаются напряженными. Так, в январе 2025 года временный поверенный в делах Ирана был вызван в азербайджанский МИД, где ему был выражен протест в связи с прозвучавшими на иранском телевидении оскорблениями в адрес президента Ильхама Алиева. Обострение отношений двух стран наблюдалось также на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению.

Из-за военных действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через эту страну между Баку и Нахчыванской автономной республикой.

В связи с  событиями на Ближнем Востоке в целях безопасности автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, осуществлявшиеся через территорию Исламской Республики Иран, приостановили свою деятельность, заявило сегодня Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В частности, 28 февраля отменены рейсы из Баку в Нахчыван, которые по расписанию назначены на  19:00 (18.00  мск) и 20:00 (19.00  мск). Также отложен рейс из Баку в Шарур (райцентр в НАР). Кроме того, отменены рейсы из Нахчывана в Баку в 15:30 (14.30 мск), 16:30 (15.30 мск) и 17:30 (16.30 мск), а также рейс из Шарура в Баку в 16:30 (15.30  мск).

О возобновлении рейсов Баку-Нахчыван-Баку будет сообщаться дополнительно, говорится в пресс-релизе.

После начала конфликта между Арменией и Азербайджаном с начала 1990-х гг. между Азербайджаном и его эксклавом нет прямого сухопутного сообщения.

Пассажирские перевозки осуществляются автобусными маршрутами через Иран и самолетами авиакомпании AZAL.

 В авиакомпании AZAL сообщили о выполнении полетов в Нахчыван из Баку и обратно по расписанию.

В то же время, вылетевшие 28 февраля утром самолеты компании в Тель-Авив, Джидду  и Дубай вернулись обратно «в связи с событиями на Ближнем Востоке». 

МИД Азербайджана призвал граждан страны  воздержаться от поездок в Иран, а находящимся на территории Ирана — в зависимости от местоположения — покинуть страну через территорию Азербайджана или Турции.

Также ведомство рекомендовало воздержаться и от поездок в Израиль.

Власти Азербайджана заинтересованы в ослаблении режима в Тегеране, но опасаются распространения в Азербайджане опыта массовых протестов, которые начались в Иране в конце 2025 года. При этом положение иранских азербайджанцев существенно не улучшится как при сохранении, так и в случае смены режима в Тегеране, указали аналитики.

США и Израиль объяснили удары по ирану отсутствием прогресса в ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, следует из видео, которое он опубликовал видео в своей соцсети в Truth Social. Трамп обвинил Иран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и их союзников и заявил, что его цель "защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима" деятельность которого"угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру».

Президент США добавил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он объяснил начало операции тем, что у Вашингтона «иссякло терпение» в переговорах по ядерной сделке. «Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена", — пообещал глава Белого дома.

Совместная военная операция Израиля и США Пентагон называет «Эпическая ярость», говорится в сообщении на странице ведомства в X.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане (второй по величине город страны, там расположен крупнейший в республике ядерный центр), Кередже (пригород Тегерана), провинции Керманшах на западе Ирана. Всего было поражено порядка 30 объектов по всей стране, передает РБК.

О начале операции против Ирана сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, это был «упреждающий удар» с целью «устранить угрозы в отношении Государства Израиль».

Израиль вместе с США начал операцию против иранского режима ее называет "Рев льва", который мы считаем прямой экзистенциальной угрозой. Цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия, заявил советник офиса премьер-министра Изралия Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Иран нанес ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Целями Тегерана стали центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также авиабазы в ОАЭ, Кувейте и Катаре, пишет РБК

МИД России осудил «вооружённую агрессию» против Ирана и призвал к миру на Ближнем Востоке на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов

Российский МИД назвал совместную операцию США и Израиля «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооружённой агрессии» против суверенного государства и потребовал «немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Автор: Фаик Меджид

