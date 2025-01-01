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15:40, 1 января 2025

МИД Азербайджана выразил протест официальному Тегерану

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Азербайджане вызван в азербайджанский МИД, где ему был выражен протест в связи с прозвучавшими на иранском телевидении оскорблениями в адрес президента Ильхама Алиева.

 Как писал "Кавказский узел", 27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, погиб начальник службы безопасности Орхан Аскеров. Еще двое охранников получили ранения, нападавший был задержан. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность посольства и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. Однако в июле 2024 года посольство Азербайджана возобновило свою деятельность в Тегеране.

Ранее отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись взаимными обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сейид Джафар Агайи Марьян 1 января был вызван в азербайджанский МИД в связи с  оскорбительными высказывания в адрес Азербайджана и президента Ильхама Алиева, прозвучавшими 29 декабря 2024 года на мероприятии в Ардебиле с участием представителя Верховного лидера Ирана, имама джумы этого города,  аятоллы Сейида Хасана Амели и показанными  в эфире канала «Новостная сеть»  Организации радио и телевидения Ирана.

"Азербайджанская сторона выразила решительный протест Ирану в связи с этим инцидентом. Кроме того, было выражено недовольство явным разжиганием антиазербайджанских настроений среди населения Ирана в последнее время", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

 До сведения иранского дипломата было доведено, что антиазербайджанская пропаганда противоречит духу двусторонних отношений, целям и задачам, стоящим перед  двумя странами. Подобные действия направлены на разжигание  ненависти и вражды, а не на сохранение и углубление межгосударственных и межличностных отношений, подчеркнули в МИД.

Официальный Баку потребовал  положить конец подобным провокациям против Азербайджана, подчеркнули в ведомстве.

Отрывки из указанного  выступления иранского религиозного деятеля с комментариями пользователей были распространены также в социальных сетях.  В выступлении  в частности содержались обвинения в адрес президента Алиева в деятельности, противоречащей принципам ислама,  его «сотрудничестве» с «евреями», следует из видео, опубликованного 31 декабря на странице Molla Qovan в Facebook*.

По мнению обозревателя агентства Turan Тофига Тюркеля, новый виток пропагандисткой кампании против Азербайджана и Турции, «очевидно связано с успехами Анкары в Сирии, откуда Иран был вытеснен».

"В выступлении аятоллы Амели содержались нападки не только на Алиева, но и президента Турции Эрдогана, искажалась история Азербайджана и Турции. В Иране очень ревностно относятся к усилению влияния в Сирии Турции и его союзника Азербайджана. А личные нападки на Алиева возможно связаны с опасениями роста его популярности  среди иранских азербайджанцев в связи с принципиальной позицией по поводу крушения азербайджанского самолета и требования от властей РФ признать вину и ответственность за катастрофу и выплатить компенсации пострадавшим и родственникам жертв. Иран всегда опасается усиления авторитета светского Азербайджана, который может стать ориентиром для десятков миллионов иранских азербайджанцев», - сказал Тюркель.

25 декабря около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 28 декабря Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что инцидент с рейсом произошел в российском воздушном пространстве. 29 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от российской стороны признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний", наказать виновных и выплатить компенсации.

Азербайджан будет оказывать гуманитарную помощь Сирии и дипломатическую поддержку переходному правительству. После 12-летнего перерыва в Сирии возобновит деятельность азербайджанское посольство, заявил азербайджански МИД 30 декабря.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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