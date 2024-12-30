Азербайджан поддержал переходное правительство Сирии

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Азербайджан будет оказывать гуманитарную помощь Сирии и дипломатическую поддержку переходному правительству. После 12-летнего перерыва в Сирии возобновит деятельность азербайджанское посольство.

В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Башар Асад покинул столицу страны на самолете. Днем 8 декабря российский МИД подтвердил, что Асад после переговоров с "рядом участников вооруженного конфликта на территории САР" принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Источники сообщили, что он вместе с семьей прибыл в Москву. Бывшему президенту Сирии 59 лет, он правил страной с 2000 года, приняв пост главы государства после своего отца, Хафеза Асада, по итогам безальтернативного референдума, пишет 8 декабря РБК. 10 декабря Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о поддержке территориальной целостности Сирии и готовности внести вклад в разрешение гуманитарных проблем в стране. Баку рассчитывает восстановить двусторонние отношения с Дамаском после стабилизации ситуации.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе визита в Сирию 29 декабря встретился в Дамаске с главой МИД переходного правительства этой арабской страны Асадом Хасаном Аш-Шибани.

«В ходе встречи азербайджанская сторона передала поздравления руководства Азербайджана по случаю начала нового этапа стабильности Сирийского государства и благополучия народа, а также прихода к власти представителей народа», - говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Как подчеркнул Рафиев, «Азербайджан вместе с Турецкой Республикой поддерживает Сирию на этом новом важном этапе... Азербайджан будет делать, все в рамках возможного для поддержки процесса восстановления Сирии».

Помимо гуманитарной помощи, Азербайджан будет оказывать «необходимую поддержку новому правительству и на дипломатическом уровне», отметил Рафиев, указав, на возможности использования Сирией опыта Азербайджана в области восстановления территорий, возвращенных под контроль Баку в ходе военных действий в Карабахе в 2020 г. и 2023 г.

Аш-Шибани заявил, что «главная цель нового сирийского правительства – жить в мире с соседними странами и достичь национального единства посредством диалога со всеми сторонами внутри страны».

В ходе встречи стороны договорились «открыть новую страницу, направленную на сотрудничество и дружбу в отношениях между Азербайджаном и Сирией, которые длительное время были прерваны».

В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан в кратчайшие сроки возобновить работу своего посольства в Сирии, спустя 12 лет после приостановления его деятельности.

Аш-Шибани был приглашен посетить Азербайджан с официальным визитом, говорится в заключение сообщения МИД Азербайджана.

Ранее, комментируя заявление МИД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла", обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель обратил внимание на то, что оно последовало буквально через пару часов после телефонного разговоров президентов Азербайджана и Турции, которые обсудили ситуацию в Сирии.

В ходе телефонного разговора президентов Азербайджана и Турции – Ильхама Алиева и Реджепа Таййипа Эрдогана были затронуты вопросы, касающиеся Южного Кавказа и региона Ближнего Востока, в частности, была обсуждена ситуация, возникшая в Сирии после падения режима Асада, сообщило государственное информационное агентство Азербайджана "Азертадж". "Главы государств поздравили сирийский народ по этому случаю, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирийского государства. Выразив надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ", - было подчеркнуто в официальном сообщении.

По словам Тюркеля, после стабилизации ситуации в Сирии Азербайджан может принять участие в инвестиционных проектах по разработке богатых природных ресурсов этой страны. Тюркель отметил также потенциал развития сотрудничества Азербайджана с отдельными регионами Сирии и, в частности, с теми северными провинциями, которые преимущественно населены туркоманами. "Население этого региона говорит на языке, очень похожем на азербайджанский", - заметил он.

Про кавказские диаспоры в Сирии читайте в справочном материале "Кавказские диаспоры Сирии" на "Кавказском узле".