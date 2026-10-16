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16:01, 16 октября 2026

Власти Азербайджана пытаются противопоставить хиджаб и национальный платок

Азербайджанский национальный костюм (слева) и хиджаб (справа). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протесты в Азербайджане против ограничений на религиозную одежду фактически прекратились на фоне задержаний и давления со стороны полиции, так стало известно об аресте на 30 суток основателя онлайн-платформы для обучения детей, которых не пускают в школы из-за ношения хиджаба, Илькина Гусейнова. При этом власти искусственно противопоставляют хиджаб и национальный платок.

Как писал "Кавказский узел", власти продолжают аресты участников акций протеста против ограничений на ношение хиджабов в азербайджанских школах. Одна из лишившихся работы в связи с протестами педагогов рассказала, что формально была уволена за несоответствие требованиям должности.

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты из-за недопуска детей и учительниц к занятиям стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Илькин Гусейнов получил 30 суток ареста

Основатель онлайн-платформы  для бесплатного обучения детей, которых не допускают к занятиям из-за ношения хиджаба, Илькин Гусейнов получил 30 суток административного ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист и исследователь Джавид Ага.

"Илькину позволили коротко позвонить родным и сообщить, что он месяц будет под арестом. Его обвинили якобы в том, что он "поругался" с полицией. Судя по всему, речь идет об административном проступке "неповиновение полиции". В то, что он совершил такое правонарушение, абсолютно не верится. Илькин - молодой, образованный, воспитанный человек", - сказал Ага.

Он связывает арест активиста именно с созданной им платформой для обучения детей, которым запрещен доступ в школу из-за хиджабов.

В частности, Ага указал на отсутствие доступа на платформу  "Пусть Лейли идет в школу" и ее страницу в инстаграм*.

На платформе "Пусть Лейли идет в школу" предлагались  услуги учителей-волонтеров и открыты опции, по которым ученики могут выбрать себе педагогов по желаемому предмету.

По мнению эксперта аналитической службы  Turan Тапдыга Фархадоглу, протесты в связи с ограничениями на хиджаб фактически прекратились.

В результате давления, вызовов в полицию, задержаний, арестов протесты фактически прекратились

 "Протесты в общем-то были локальными и в них в основном участвовали верующие у школ. Они не получили широкой общественной поддержки. В  последние дни, очевидно, в результате давления, вызовов в полицию, задержаний, арестов протесты фактически прекратились", - сказал Фархадоглу.

 Нынешний ажиотаж вокруг келагаи создает впечатление какой-то кампанейщины и у многих вызывает больше иронию на фоне запрета хиджабов

Одновременно, по его словам, официальная пропаганда продвигает нарративы об "альтернативах" хиджабам, распространяя  контенты, направленные на популяризацию национального платка келагаи.

"Было проведено даже шествие провластных женских активисток в национальной одежде и келагаи. Этот платок в последние годы как элемент женской одежды и так вновь получил популярность благодаря изготовлению в красочных тонах, искусному дизайну рисунков на платках. Нынешний ажиотаж вокруг келагаи создает впечатление какой-то кампанейщины и у многих вызывает больше иронию на фоне запрета хиджабов", - сказал Фархадоглу.

Активист, защищающий права верующих, указал на искусственное противопоставление келагаи и хиджаба.

"Келагаи нашим женщинам тоже дорог как национальный платок. Не надо его противопоставлять хиджабам. А то некоторые пропагандисты с особым усердием пытаются навязывать людям келагаи. Этот красивый платок и так многие женщины используют в одежде – как для покрытия головы и как просто шаль. Хиджаб и келагаи как покрывала для головы абсолютно совместимы. Многие верующие в соцсетях предложили изготавливать хиджабы  из келагаи. Некоторые даже сами стали завязывать хиджабы на голове из келагаи. Но их все равно не пустили школу. В 290-ой школе Баку молодую учительницу, пришедшую с хиджабом из келагаи, не пустили в школу и вовсе уволили. Суть вопроса в том, что власти просто не хотят пропускать верующих в школы", - сказал активист, не пожелавший быть названным.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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