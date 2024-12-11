Баку выразил готовность помочь сирийцам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о поддержке территориальной целостности Сирии и готовности внести вклад в разрешение гуманитарных проблем в стране. Баку рассчитывает восстановить двусторонние отношения с Дамаском после стабилизации ситуации.

В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Башар Асад покинул столицу страны на самолете. Днем 8 декабря российский МИД подтвердил, что Асад после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Источники сообщили, что он вместе с семьей прибыл в Москву. Бывшему президенту Сирии 59 лет, он правил страной с 2000 года, приняв пост главы государства после своего отца, Хафеза Асада, по итогам безальтернативного референдума, пишет 8 декабря РБК.

10 декабря Министерство иностранных дел Азербайджана выступил с «Заявлением о последней ситуации в Сирии». «Азербайджан отслеживает события в Сирии и в рамках этого одновременно проводит консультации с братской Турции», - говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана подчеркнуло, что «после падения режима Башара Асада имеет абсолютную важность восстановление в стране мира и стабильности, прекращение гражданского противостояния».

Азербайджан, далее сказано в заявлении, «вновь подтверждает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии» и выражает надежду «на решение всех вопросов посредством политического диалога внутри страны и в соответствии волей сирийского народа». «Азербайджан готов совместно с братской Турцией и другими единомышленными партнерами вносить вклад в устранение гуманитарных проблем, с которыми столкнулся сирийский народ», - указывается в заявлении азербайджанского МИД.

Несмотря на отсутствие в Сирии посольства Азербайджана, ведется работа по уточнению числа и мест размещения азербайджанских граждан.

Азербайджан временно закрыл свое посольство в Сирии в августе 2012 г.,

Азербайджан продолжит процесс репатриации азербайджанских граждан из Сирии через Турцию, начатый в 2020 году, далее отмечает МИД. «Азербайджан надеется, что после стабилизации ситуации в Сирии будут восстановлены двусторонние отношения и сотрудничество будет развиваться на основе принципов взаимной дружбы и партнерства», - говорится в заключение МИД Азербайджана.

Комментируя заявление МИД Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла», обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель обратил внимание на то, что оно последовало буквально \ через пару часов после телефонного разговоров президентов Азербайджана и Турции, которые обсудили ситуацию в Сирии.

В ходе телефонного разговора президентов Азербайджана и Турции – Ильхама Алиева и Реджепа Таййипа Эрдогана были затронуты вопросы, касающиеся Южного Кавказа и региона Ближнего Востока, в частности, была обсуждена ситуация, возникшая в Сирии после падения режима Асада, сообщило государственное информационное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ. «Главы государств поздравили сирийский народ по этому случаю, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирийского государства. Выразив надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ», - было подчеркнуто в официальном сообщении.

«В заявлении МИД также указывается на проведение консультаций между Азербайджаном и Турцией по Сирии. Это означает, что Азербайджан поддерживает ведущую роль Анкары в пост-Асадовской Сирии. С другой стороны, Турции в стабилизации ситуации в Сирии понадобятся значительные ресурсы, и Азербайджан может частично помочь в этом. Для Баку этого тоже важно с точки зрения повышения международного авторитета страны, усиления ее значимости в решении региональных вопросов», - сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, после стабилизации ситуации в Сирии Азербайджан может принять участие в инвестиционных проектах по разработке богатых природных ресурсов этой страны.

Тюркель отметил также потенциал развития сотрудничества Азербайджана с отдельными регионами Сирии и, в частности, с теми северными провинциями, которые преимущественно населены туркоманами. «Население этого региона говорит на языке, очень похожем на азербайджанский», - заметил он.

Эксперт также обратил внимание на поездку после свержения режима Асада в Израиль помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, который был принят политическим руководством еврейского государства, в том числе главой МИД и президентом. «Израиль - другое ведущее региональное государство, которое будет влиять на формирование нового порядка в Сирии. Очевидно Израилю важно иметь партнеров в этом процессе среди мусульманских стран, и светский Азербайджан может стать одним из них», - полагает аналитик.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром региональную повестку. Об этом сообщила глава отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Лиат Вексельман в соцсети "Х". Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке и в Кавказском регионе, региональную безопасность и крепкие двусторонние отношения между Израилем и Азербайджаном, отметила Вексельман.

Он считает, что после смены власти в Сирии может быть ускорен процесс репатриации азербайджанских граждан из этой страны. «Данный процесс ведется с 2020 года. Однако до сих пор репатриация шла из регионов, подконтрольных протурецкой оппозиции. Сейчас, очевидно, станет легче получить информацию, установить место нахождение граждан Азербайджана в других регионах, лагерях, местах заключения», - отметил эксперт.

По его словам, точных данных о численности граждан Азербайджана пока нет. За последние три года из Сирии и Ирана, по официальным данным, были возвращены около 500 человек – женщин и детей. Из них примерно треть были репатриированы из Сирии, сказал Тюркель.

По его мнению, в Сирии могут еще оставаться от нескольких десятков до нескольких сотен граждан Азербайджана.

Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. Так, 4 июня шесть граждан Азербайджана (женщина и пять детей), которые содержались в лагерях на территории Сирии, были репатриированы на родину. 21 февраля две женщины и пять детей, которые находились в лагерях на территории Сирии, были возвращены в Азербайджан. В октябре 2023 года женщина и девять детей были возвращены в Азербайджан из сирийских лагерей, а в августе того же года - три женщины и 13 детей.

За последние годы из Сирии и Ирака в Азербайджан было возвращено около 470 человек, это в основном члены семей (жены, дети) людей, отправившихся воевать в составе незаконных вооруженных формирований в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, сообщила 7 октября 2024 г. корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница аппарата правительства Азербайджана.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в захваченном боевиками Алеппо остались тысячи армян Власти Армении заявили, что готовы помочь их эвакуации, но пока нет возможности обеспечить выезд из города или доставить гуманитарную помощь. Персонал армянского посольства на фоне боевых действий покинул Сирию, где не осталось возможностей для безопасной эвакуации граждан Армении.

Про кавказские диаспоры в Сирии читайте в справочном материале "Кавказские диаспоры Сирии" на "Кавказском узле".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.