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19:30, 8 декабря 2024

Власти Армении расписались в невозможности эвакуировать сограждан из Сирии

Последствия боевых действий в Сирии. 2017 год. Кадр видео https://ru.euronews.com/2017/03/15/syria-war-6-years-5-million-refugees-400000-dead

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Персонал армянского посольства на фоне боевых действий покинул Сирию, где не осталось возможностей для безопасной эвакуации граждан Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 5 декабря тысячи армян остались в захваченном боевиками сирийском Алеппо. Власти Армении заявили, что готовы помочь их эвакуации, но пока нет возможности обеспечить выезд из города или доставить гуманитарную помощь.

По данным уполномоченного по делам диаспоры в Армении, в Сирии проживает около 30 тысяч армян, большинство из которых – в Алеппо. 29 ноября в связи с активизацией боевых действий в Сирии власти Армении эвакуировали оттуда группу специалистов гуманитарного разминирования и медработников.

Дипломатический персонал посольства Армении в Дамаске временно продолжает свою работу из Бейрута, а эвакуация армян из Сирии невозможна, сообщил МИД Армении.

Переезд персонала посольства связан с ситуацией в Сирии. "После объявления горячей линии на прошлой неделе посольство в Дамаске ответило на поступившие звонки, касающиеся получения виз в Армению, паспортов и возможности эвакуации. На данный момент безопасной возможности для эвакуации нет", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима президента Башара Асада, а премьер-министр Сирии заявил о намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что Башар Асад ушел в отставку и покинул страну, однако где именно он находится, не уточняется, пишет "Коммерсант".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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