Армянская община Алеппо оказалась в блокаде после захвата города боевиками

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Тысячи армян остались в захваченном боевиками сирийском Алеппо, власти Армении готовы помочь их эвакуации, но возможности обеспечить их выезд из города или доставить гуманитарную помощь пока нет. Минимум один представитель армянской общины убит в ходе возобновившихся боевых действий.

Как информировал "Кавказский узел", в связи с активизацией боевых действий в Сирии 27 ноября власти Армении вывели из республики группу специалистов гуманитарного разминирования и медработников. Гуманитарный контингент Армении из 83 человек работал в Сирии с февраля 2019 года. Участники миссии вернулись в Армению 29 ноября.

Исламистская вооруженная группа «Хайят Тахрир аш-Шам»* (признана в России террористической и запрещена) 1 декабря атаковала войска президента Башара Асада в Алеппо и вынудила правительственные войска покинуть город, который контролировался армией Асада с 2016 года. 5 декабря исламисты заявили, что начали наступление на город Хама, расположенного южнее Алеппо в направлении Дамаска, сообщил Reuters. Хама, четвертый по величине город в стране с ключевым значением, уже полностью контролируется боевиками, как и местный военный аэродром - «один из крупнейших в Сирии», который использовался правительственными войсками, передает Al Jazeera. Жители Алеппо заявили, что испытывают нехватку хлеба и топлива, а телефонная связь отключена. Продовольственное агентство ООН заявило, что в результате последних боевых действий 280 тысяч человек вынужденно покинули свои дома.

Дискуссия о положении армянской общины Алеппо и ситуации после взятия города исламистскими боевиками, состоялась 5 декабря в ереванском Медиа центре. Участники встречи заявили, что выезд из Алеппо сейчас небезопасен и возможности для эвакуации крайне ограничены, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямой эфир дискуссии на YouTube-канале организации.

Согласно официальным данным, к началу войны в 2011 году в Сирии проживало около 100 тысяч армян, из них около 60 тысяч – в Алеппо. В Дамаске численность армянского населения составляло около 6 тысяч, еще порядка 30 тысяч жили в Латакии, Кессабе, Камышли, Хомсе, Ракке, Хасаке, Дейр-Зоре. Более 60 тысяч армян вынуждены были покинуть Сирию из-за конфликта. Сегодня в Сирии проживает около 30 тысяч армян, большинство из которых в Алеппо, говорится в публикации на сайте аппарата уполномоченного по делам диаспоры в Армении.

Ситуация в Сирии развивались столь стремительно, что организовать эвакуацию, в частности из Алеппо, стало невозможным, сообщил глава отдела репатриации Офиса главного уполномоченного при правительстве Армении Оганес Алексанян.

«В первые два дня можно было по вторичным дорогам из Алеппо вывести семьи в Дамаск или Латакию, но не по главной трассе, которая контролируется повстанцами. Теперь же покинуть город практически невозможно, все выезды контролируются исламистами», - заявил он в ходе дискуссии.

Представитель правительства сообщил о жертве среди армянского населения Сирии. «В первые дни на дороге из Алеппо от выстрела снайпера погиб местный армянин», - сказал Алексанян.

30 ноября 66-летний доктор из Алеппо Ерванд Арсланян получил смертельное ранение от выстрела снайпера по дороге из Алеппо в Селемию, сообщила сирийская армянская газета «Гандзасар». «Раненого доставили в больницу Хамы, где он скончался», - пишет издание.

В Алеппо, по разным оценкам, живут от 10 до 12 тысяч армян, добавил глава отдела. «После начала сирийского конфликта большая часть покинула страну, но были и те, кто не желал покидать свои дома. Возможно, что часть покинула бы, в частности, Алеппо, если бы не стремительное развитие событий, но большая часть, на мой взгляд, не станет покидать город», - предположил он.

Алексанян также отметил, что офис поддерживает связь с общиной в Алеппо. «Хоть город и контролируют боевики, на этот раз они избрали стратегию добрососедства в общении с горожанами, не идут на зверства. Из Идлиба (с 2017 года контролируется исламистами - прим. «Кавказского узла») привозят продовольствие, подают электричество. После начала войны в Алеппо веерные отключения, но после взятия города интервалы подачи электричества выросли», - пояснил он.

При содействии Киликийского католикосата Армянской Апостольской церкви налажена помощь армянской общине Алеппо, так как после захвата города товары подорожали в несколько раз. «Фактически невозможно отправить гуманитарную помощь, аэропорт контролируется повстанцами. Если ситуация накалится, необходимо искать возможности, так как придется иметь дело с повстанцами, а не с сирийским правительством. Как бы там ни было, нужно быть готовым организовать эвакуацию сирийских армян. Такой опыт есть – эвакуация из Украины, Израиля и Ливана после взрыва в гавани», - подчеркнул Алексанян.

Большинство сирийских армян имеют двойное гражданство, отметил эксперт по правам человека Центра европейских исследований ЕГУ Сергей Казинян. «Наличие (у человека) второго гражданства Армении обязывает Армению обеспечить ему защиту. В отличие от людей с иностранным гражданством, те, у кого есть армянские паспорта, не могут получить статус беженца или обратиться за убежищем. Но в случае с массовой миграцией, как это было после этнической чистки в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), власти Армении могут принять решение о предоставлении временной защиты. В этом случае групповой статус приравнен к статусу беженца», - заявил он в ходе дискуссии.

У армянских властей есть опыт содействия зарубежным общинам при поддержке международного сообщества, добавил эксперт по правам человека. «В 2016 году армянское правительство разработало программу содействия сирийским армянам. Они соответствовали статусу беженца, так как бежали из зоны конфликта из-за массовых нарушений прав человека. Этот фактор позволил организовать содействие», - пояснил Казинян.

Массовая эмиграция является серьезным вызовом для Армении, учитывая ограниченные возможности, поэтому Армения вынуждена обращаться за международной помощью, в том числе к ООН, добавил он. «После начала сирийской войны в 2011 году ООН оказывала содействие», - подчеркнул эксперт по правам человека.

Местные жители избегают общения с повстанцами, заявила 4 декабря в репортаже Радио Азатутюн жительница Алеппо Мария Габриелян. По ее словам, Алеппо контролируется исламистами.

«Армяне Алеппо стали выходить на работу, открывать магазины на несколько часов. В городе проблема с хлебом, но община не остается без хлеба. Всем нуждающимся раздают хлеб в центре «Арам Манукян». Также обещали финансовое содействия всем армянским семьям. После захвата города товары подорожали почти втрое», - рассказала жительница Алеппо, чьи слова перевел корреспондент «Кавказского узла».

Школы и детсады пока еще закрыты, повстанцы объявили о планах изменить учебную программу, отметила Габриелян. «Смогут ли правительственные войска отбить город, сложно сказать. Горожане живут в страхе неопределенности. Выезд из города рискован и небезопасен. Нескольким семьям удалось покинуть город», - сказала жительница Алеппо. Она также добавила, что тело убитого 66-летнего врача до сих пор не могут перевезти в Алеппо для захоронения.

Посольство Армении в Сирии заявило 3 декабря, что возможности организовать эвакуацию армян из страны нет, но МИД внимательно следит за ситуацией и рассмотрит все варианты в случае возможности эвакуации. При этом генеральный консул Армении в Алеппо еще до начала активных боевых действий выехал в Дамаск для встречи в МИД Сирии и не смог вернуться, сообщило информагентство Арменпресс.

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