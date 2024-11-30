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11:12, 30 ноября 2024

Армения вывела гуманитарную миссию из Сирии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении вывели из Сирии группу специалистов гуманитарного разминирования и медработников в связи с активизацией боевых действий в арабской республике.

Как информировал "Кавказский узел", 8 февраля 2019 года в Сирию с гуманитарной миссией прибыл контингент Армении из 83 человек.

Армянские специалисты гуманитарного разминирования и медицинских работников, выполнявшие миссию в районе Алеппо в Сирии, возвращены домой, сообщило Минобороны Армении.

Согласно военному ведомству, такое решение было принято в связи с резким обострением оперативной обстановки и началом активных боевых действий в ряде районов Сирии.

В сложившихся условиях нормальное функционирование группы стало невозможным, пояснило министерство. "Соответственно, принято решение временно приостановить деятельность группы в Алеппо", – поясняется в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Специалисты вернулись в Армению вечером 29 ноября.

По данным властей Сирии, утром 27 ноября экстремистская группировка "Джебхат ан-Нусра"* совершила масштабную атаку на севере страны, попытавшись совершить наступления на населенные пункты и военные объекты, атакам подверглись позиции правительственных сил. Сирия всеми силами отражает атаки вооруженных группировок, сообщил сегодня ТАСС.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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