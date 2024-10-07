Двое граждан Азербайджана возвращены из Ирака

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В Азербайджан репатриированы два человека, которые находились в лагерях на территории Ирака, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. Так, 4 июня шесть граждан Азербайджана (женщина и пять детей), которые содержались в лагерях на территории Сирии, были репатриированы на родину.

Сегодня двое граждан Азербайджана были репатриированы из Ирака на родину, а ранее, 18 сентября, - шесть граждан, находившихся в Сирии, сообщил сегодня МИД Азербайджана.

Перед репатриацией сначала были установлены местонахождение, личность и азербайджанское гражданство этих людей. Азербайджанские граждане, находящиеся в Сирии, были доставлены в Турцию, затем в Турцию и Ирак были направлены представители властей Азербайджана, было проведено предварительное медико-психологическое обследование репатриантов, после чего они в сопровождении делегаций прибыли в Баку, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В сообщении не уточняется пол и возраст репатриантов. Получить комментарии в МИД не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

За последние годы из Сирии и Ирака в Азербайджан было возвращено около 470 человек, это в основном члены семей (жены, дети) людей, отправившихся воевать в составе незаконных вооруженных формирований в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница аппарата правительства Азербайджана.

Напомним, 21 февраля две женщины и пять детей, которые находились в лагерях на территории Сирии, были возвращены в Азербайджан. В октябре 2023 года женщина и девять детей были возвращены в Азербайджан из сирийских лагерей, а в августе того же года - три женщины и 13 детей.

В Ираке остается не менее 120 женщин из Азербайджана, сообщил в июне 2023 года обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. В ноябре 2022 года МИД Азербайджана оценивал общее число своих граждан, репатриированных из Сирии и Ирака за годы работы, в 409 человек.

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