RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:53, 7 октября 2024

Двое граждан Азербайджана возвращены из Ирака

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджан репатриированы два человека, которые находились в лагерях на территории Ирака, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. Так, 4 июня шесть граждан Азербайджана (женщина и пять детей), которые содержались в лагерях на территории Сирии, были репатриированы на родину.

Сегодня двое граждан Азербайджана были репатриированы из Ирака на родину, а ранее, 18 сентября, - шесть граждан, находившихся в Сирии, сообщил сегодня МИД Азербайджана.

Перед репатриацией сначала были установлены местонахождение, личность и азербайджанское гражданство этих людей. Азербайджанские граждане, находящиеся в Сирии, были доставлены в Турцию, затем в Турцию и Ирак были направлены представители властей Азербайджана, было проведено предварительное медико-психологическое обследование репатриантов, после чего они в сопровождении делегаций прибыли в Баку, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В сообщении не уточняется пол и возраст репатриантов. Получить комментарии в МИД не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

За последние годы из Сирии и Ирака в Азербайджан было возвращено около 470 человек, это в основном члены семей (жены, дети) людей, отправившихся воевать в составе незаконных вооруженных формирований в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница аппарата правительства Азербайджана.

Напомним, 21 февраля две женщины и пять детей, которые находились в лагерях на территории Сирии, были возвращены в Азербайджан. В октябре 2023 года женщина и девять детей были возвращены в Азербайджан из сирийских лагерей, а в августе того же года - три женщины и 13 детей.

В Ираке остается не менее 120 женщин из Азербайджана, сообщил в июне 2023 года обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. В ноябре 2022 года МИД Азербайджана оценивал общее число своих граждан, репатриированных из Сирии и Ирака за годы работы, в 409 человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:16, 7 октября 2024
Рассмотрение апелляции по делу Гаджиева отложено
11:19, 7 октября 2024
Нальчанин признан виновным в повторной дискредитации армии
06:41, 7 октября 2024
Военный из Ростовской области осужден за отказ ехать на Украину
05:44, 7 октября 2024
Власти отчитались об устранении затора перед Крымским мостом
23:51, 6 октября 2024
Очередь перед Крымским мостом сократилась до 120 машин
22:55, 6 октября 2024
Фамиль Халилов прекратил сухую голодовку
Все события дня
Новости
07 октября 2024, 12:39
Зурабишвили начала обсуждать с оппозицией состав альтернативного правительства
07 октября 2024, 12:16
Рассмотрение апелляции по делу Гаджиева отложено
07 октября 2024, 12:09
"Грузинская мечта" вновь начала процедуру импичмента Зурабишвили
07 октября 2024, 12:03
Парламент Абхазии обсуждает соглашение с Россией при повышенных мерах безопасности
07 октября 2024, 11:19
Нальчанин признан виновным в повторной дискредитации армии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:12, 6 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
Только нарышкинской помощи нам не хватало
Фото
08:14, 5 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Ничто кроме совести не мешает, если она есть
Фото
19:03, 4 октября 2024
Ветер с Апшерона
7
Две победы: антимусор и антиамерика
Все блоги
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
21:34, 6 октября 2024
Ветер с Апшерона
За год ни одного факта о "наемниках"
Фото
18:12, 6 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
Только нарышкинской помощи нам не хватало
Фото
15:51, 6 октября 2024
Ветер с Апшерона
11
Главное сейчас - не менять лошадей
Фото
08:14, 5 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Ничто кроме совести не мешает, если она есть
Фото
19:03, 4 октября 2024
Ветер с Апшерона
7
Две победы: антимусор и антиамерика
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Афган Садыгов. Фото: Севиндж Садыгова
07 октября 2024, 09:31
Афган Садыгов утратил способность самостоятельно передвигаться

Конверты для бюллетеней на избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
05 октября 2024, 17:51
Избирателям из Абхазии и Южной Осетии разрешено голосовать на выборах в парламент Грузии

Представитель властей Грузии сопровождает Рамаза Бегелури после освобождения. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163367-sgb-nezakonno-zaderzhannyi-rossiiskimi-okkupatsionnymi-silami-ramaz-begeluri-svoboden
05 октября 2024, 15:52
Житель грузинского села освобожден из тюрьмы в Южной Осетии

Апелляционный суд в Новороссийске. Фото корреспондента "Кавказского узла"
04 октября 2024, 19:23
Суд оставил в силе арест Натальи Федоренко

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше