Семь граждан Азербайджана возвращены из Сирии

21 февраля 2024, 12:07

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Две женщины и пять детей, которые находились в лагерях на территории Сирии, возвращены в Азербайджан, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. Так, в октябре 2023 года женщина и девять детей были возвращены из сирийских лагерей, отчитался МИД Азербайджана. В августе того же года три женщины и 13 детей, которых содержали в сирийском лагере, также были доставлены в Азербайджан.

В Ираке остаются не менее 120 женщин из Азербайджана, сообщил в июне 2023 года обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. В ноябре 2022 года МИД Азербайджана оценивал общее число своих граждан, репатриированных из Сирии и Ирака за годы работы, в 409 человек.

МИД Азербайджана сегодня сообщил о репатриации из Сирии семи граждан Азербайджана. "В результате поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджана 20 февраля была осуществлена репатриация в страну 7 граждан Азербайджанской Республики, а именно 5 детей и 2 женщин, которые содержались в лагерях на территории Сирии", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

МИД отметил, что после установления местонахождения, личностей и гражданства этих людей был обеспечен их переход на территорию Турции. "Представители государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в Турцию, где было обеспечено медицинское и психологическое обследование репатриантов", - отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, посольство Азербайджана в Турции обеспечило репатриируемых свидетельствами о возвращении в Азербайджан и билетами на авиарейс. "На последующем этапе предусмотрена реализация мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество. Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - говорится в сообщении

За последние годы из Сирии и Ирака в Азербайджан были репатриированы более 450 человек, "и этот процесс продолжается", сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель межведомственной рабочей группы по репатриации граждан Азербайджана.

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