Десять граждан Азербайджана возвращены на родину из Сирии

17 октября 2023, 21:51

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Девять детей и одна женщина, содержавшиеся в сирийских лагерях, возвращены в Азербайджан, отчитался МИД страны.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. Так, 18 мая на родину вернулись восемь детей и три женщины, еще три гражданки Азербайджана были репатриированы 1 июня. Три женщины и 13 детей, которых содержали в сирийском лагере, были доставлены в Азербайджан 4 августа.

В Ираке еще остаются не менее 120 женщин из Азербайджана, сообщил в начале июня обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. В ноябре 2022 года МИД Азербайджана оценивал общее число своих граждан, репатриированных из Сирии и Ирака за годы работы, в 409 человек.

Правительство Азербайджана организовало возвращение на родину десяти своих граждан, которые содержались в лагерях на территории Сирии. Сегодня девять детей и одна женщина были доставлены в Баку, сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

По информации ведомства, четверо из возвращенных детей являются полными сиротами, они потеряли обоих родителей.

Репатриацию десяти человек организовали, когда удалось установить места их заключения, подтвердить данные о личности и гражданстве. После этого узникам обеспечили переход в Турцию, где их ожидали командированные из Азербайджана специалисты. Освобожденным оказали первичную медицинскую и психологическую помощь, отмечается в сообщении.

После того, как репатрианты получили первую помощь, посольство Азербайджана в Турции изготовило для них дорожные документы и обеспечило всех авиабилетами. После возвращения в Баку репатриантам, которые стали жертвами вооруженного конфликта за рубежом, предоставят возможности для реабилитации и реинтеграции в общество, добавили в ведомстве.

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