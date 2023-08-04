04 августа 2023, 05:53

16 граждан Азербайджана вернулись на родину из заключения в Сирии

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Три женщины и 13 детей, один из которых остался сиротой, репатриированы в Азербайджан из Сирии, где их содержали в лагере. 

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. Так, 18 мая на родину вернулись восемь детей и три женщины, еще три гражданки Азербайджана были репатриированы 1 июня. В Ираке еще остаются не менее 120 женщин из Азербайджана, сообщил обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

Женщины и дети, доставленные в Азербайджан 3 августа, содержались в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус. Установив место их содержания, дипломаты определили их личности и гражданскую принадлежность.

Организовать их возвращение на родину удалось при поддержке Турции - в эту страну репатрианты прибыли из Сирии до того, как прилетели в Азербайджан, сообщило со ссылкой на министерство иностранных дел страны АПА.

Один из 13 детей, возвращенных на родину, потерял обоих родителей. Все репатрианты прошли первичное медицинское и психологическое обследование, получили необходимую помощь, говорится в публикации.

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Примечание:

"Уроженки Северного Кавказа объявили голодовку в иракской тюрьме", "15 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии", "11 граждан Азербайджана возвращены на родину из Сирии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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